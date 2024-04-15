Microsoft 365 Çöktü mü? Binlerce Kullanıcı Erişim Problemi Yaşıyor!

DownDetector'e iletilen raporlar ve verilere göre Microsoft 365 hizmetlerine kullanıcılar erişim problemi yaşıyor. Günün erken saatlerinden beri bu sorunu yaşayan kullanıcıların olduğu da bildirildi.

İletilen şikayet yoğunluğu her geçen dakika artıyor. İlk olarak saatte 360 rapor iletilirken, bu sayı saatte 4.500'e kadar çıktı. Kullanıcıların Microsoft 365'e erişememeleri ile ilgili henüz şirketten bir açıklama gelmedi.

Microsoft 365'e Erişim Problemleri Yaşanıyor

Eski adıyla Office 365, Microsoft Office paketlerinin haricinde Exchange Server ve Skype, SharePoint gibi hizmetleri de bünyesinde barındırıyor. Bu hizmetlerden büyük bir çoğunluğuna kullanıcılar şu an erişim problemi yaşıyor.

Bazı kullanıcılar herhangi bir problem yaşamadığını söylüyor olsa da raporlarda %1.000 oranındaki ciddi artış büyük bir kesimin bu sorunla karşılaştığını doğruluyor. Henüz Microsoft bir açıklama yapmamış olsa da sorunun şirket tarafından kullanılan sunuculardan kaynaklandığı düşünülüyor.