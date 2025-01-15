Windows 10 Kullanıcıları Microsoft 365 Uygulamalarını Kullanamayacak

Microsoft, bu hafta yayınladığı bir blog yazısında, kullanıcıları Windows 10'dan Windows 11'e geçmeye teşvik eden bir dizi açıklama yaptı.

Şirket, Windows 10'un destek süresinin yakında sona ereceğini hatırlatarak, Microsoft 365 uygulamalarının da bu sistemde artık desteklenmeyeceğini duyurdu.

Yani Outlook, Excel, Word, Microsoft Copilot gibi pek çok uygulama güncelleme almayacak ve eskisi gibi çalışmayacak.

Destek, 14 Ekim 2025'te Sona Eriyor

Microsoft’un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Microsoft 365 uygulamaları, 14 Ekim 2025 tarihinden itibaren Windows 10 cihazlarında desteklenmeyecek. Bu uygulamaları kullanmaya devam etmek için cihazınızı Windows 11'e yükseltmeniz gerekecek.

Ayrıca, Windows 10'da bu uygulamaların bazı özelliklerinin tam kapasiteyle çalışmayabileceği ve güvenlik güncellemelerinin de duracağı belirtildi.

Destek Sayfası Windows 11'e Göre Güncellendi

Microsoft daha evvel yalnızca Windows 7, 8 ve 8.1'in destek bitiş tarihleriyle ilgili bilgiler veren sayfasını, Windows 10’un durumunu kapsayacak şekilde güncelledi.

Eski yazı şöyleydi:

Microsoft 365 uygulamaları artık Windows 7, Windows 8 ve Windows 8.1'de desteklenmiyor. Performans ve güvenilirlik sorunlarından kaçınmak için daha yeni bir Windows sürümüne geçmenizi öneriyoruz.

Yeni yazı ise şunları kapsıyor:

Microsoft 365 uygulamaları, Windows 10’un 14 Ekim 2025'te destek süresi dolduktan sonra bu cihazlarda desteklenmeyecek. Performans ve güvenilirlik sorunlarından kaçınmak için Windows 11'e geçmenizi öneriyoruz.

Microsoft, güvenlik güncellemelerinden ve tam özelliklerden yararlanmaya devam etmek için Windows 11'e geçişin bir seçenek değil zorunluluk olduğunu açık bir şekilde dile getiriyor.