Windows 10 Desteğinin Bitmesi %60'tan Fazla Aktif Cihazı Tehdit Ediyor

Microsoft, Windows 10 işletim sistemine desteğini kesmesinden bu yana kullanıcıları adeta Windows 11 sistemli bilgisayarlar almaya zorluyor, bu doğrultuda istenmeyen reklamlar çıkarıyor.

Microsoft’un çabalarına rağmen, kullanıcıların yalnızca %30'u 2021’de piyasaya sürülen Windows 11’e geçti. Çoğunluk ise eski cihazlarla uyumluluk sorunları yaşıyor veya geçiş maliyetinden kaçınıyor.

Sürüm Uyumsuzluğuna Yol Açıyor

ESET’ten güvenlik uzmanı Thorsten Urbanski, Windows 10’un desteğinin sona ermesinin ardından milyonlarca cihazın siber saldırılara açık hale geleceğini belirtti.

Dediğine göre güncellemelerin sona ermesi, hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar için büyük bir güvenlik açığı yaratabilir. Urbanski, konuyu şöyle açıklıyor:

Cihazlar için resmi güvenlik yamalarının sona ermesi, verilerinizi ve sistemlerinizi ciddi risklere maruz bırakabilir.

StatCounter’ın küresel verilerine göre, Windows 10 şu anda Windows cihazlarının %62'sinde yüklü. Buna karşılık, Windows 11 sadece %34 oranında kullanıcıya ulaştı.

Windows 11'e Geçiş Yapmak da Sıkıntılı

Windows 11’in katı donanım gereksinimleri, geçişteki en büyük engel—tabii fiyatını saymazsak. Microsoft, cihazların TPM 2.0 desteğine sahip olması gerektiğini yineleyerek, daha eski işlemcili milyonlarca cihazı dışlamış durumda.

Üstelik, Windows 11 uyumlu cihazlar bile Microsoft’un güncelleme istemlerinde sorunlar yaşayabiliyor. Bu da kullanıcıları geçiş yapmaktan vazgeçiren etkenlerden biri.

Windows 10 desteği Ekim 2025'te sona erecek. Bu durumda Windows 11 uyumlu bilgisayar satın almak "zorunlu" olacak gibi. Analistler böyle bir gelişmenin bilgisayar satışlarında patlama yaratacağını söylüyor.