Sevilen Microsoft Oyunları PlayStation 5'e Geliyor!

ABD merkezli yazılım devi Microsoft, bir süredir bünyesi altında geliştirilen oyunları sadece Xbox'da değil diğer pek çok farklı oyun konoslunda da piyasaya sürüyor. Firma bu bağlamda son olarak sevilen bir kaç yapımını daha PlayStation 5'er taşıyabilir.

Aktarılanlara göre şirket, ilk olrak geçtiğimiz sene hayata geçirdiği çoklu platform stratejisi kapsamında birçok Xbox oyununu yakında PS5'e getirecek. Bu oyunlar arasında platform ile özdeşleşen çeşitli yapımlar da mevcut.

Hellblade II, Age of Mythology Retold ve Gears of War ve Daha Fazlası PS5'e Geliyor

Oyun dünyasından güvenilir kaynaklar, bugün sabah saatlerinde Microsoft'un Xbox platformu için geliştirilen bir dizi yeni oyunu PlayStation 5 ve Nintendo Switch platformlarında da piyasaya sürmek için harekete geçtiğini paylaştı.

İddialara göre, Flight Simulator 2024, Halo: The Master Chief Collection, Senua’s Saga: Hellblade II, Age of Mythology Retold ve hatta Gears of War 1 Ultimate Edition gibi popüler ve Xbox ile özdeşleşen birçok yapım bu yıl içerisinde PlayStation ve Nintendo Switch üzerinden de oynanabilecek.

İddiaların gerçekleşmesi durumunda Microsoft'un oyunseverleri epey sevindirecek bir karara imza atacağını söyleyebiliriz. Şirket, bu tür hamleleriyle rekabeti farklı bir boyuta taşıyıp platformlar arası erişimini güçlendirmeyi hedefliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...