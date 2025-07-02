Dev Şirket Küçülmeye Gidiyor: Milyonlarca Dolarlık Oyunlar İptal Edildi!

Son yıllarda yapay zeka teknolojilerinin gelişmesi ve pandemi döneminde artan taleple fazla hale gelen çalışan sayısı, pek çok teknoloji devinin şu anda işten çıkarmalarına yol açtı. Son olarak geçtiğimiz aylarda binlerce kişiyi işten çıkaran Microsoft, şimdi ise yine binlerce kişiyle yolunu ayırıyor.

Microsoft, 9 Binden Fazla Kişiyi İşten Çıkarıyor

Gelen bilgilere göre teknoloji devi, global ölçekte yürüttüğü yeniden yapılan sürece kapsamında 9 bin 100 kişiyle yollarını ayıracağını duyurdu. Bu sayı firmanın yüzde 4'ünü oluşturuyorken, işten çıkarmadan en çok etkilenen bölüm ise Microsoft Gaming altındaki Xbox oldu.

Yeniden yapılanma kapsamında Xbox'un bazı projelerinin de iptal edileceği belirtiliyorken, uzun bir süredir merakla beklenen Perfect Dark ve Everwild de bu yapımlar arasında yer aldı. Öte yandan Microsoft çatısı altında olan Forza Motorsport serisinin geliştiricisi Turn 10'da 70'ten fazla, Candy Crush ile bilinen King stüdyosunda ise 200'den fazla kişinin işine son verildi.

Xbox Yöneticisi Phil Spencer, çalışanlarına gönderdiği e-postada bu kararın şirketin uzun vadeli başarısı için gerektiğini ifade etti.

Spencer'in çalışanlarına gönderdiği mesaj şu şekilde;

Bugün, organizasyonumuz genelinde bazı arkadaşlarımızı etkileyecek kararları paylaşıyoruz. Gaming’in uzun vadede başarılı olması ve stratejik büyüme alanlarına odaklanabilmemiz için, işimizin bazı bölümlerinde çalışmaları sonlandıracağız veya azaltacağız. Ayrıca Microsoft’un benimsediği şekilde yönetim katmanlarını azaltarak çevikliğimizi ve etkinliğimizi artıracağız. Bugün etkilenen arkadaşlarımıza saygımız gereği, detaylı bilgilendirmeleri ve organizasyonel değişiklikleri önümüzdeki günlerde ekip liderlerinizden alacaksınız. Biliyorum ki bu değişiklikler, oyunlarımızın, oyuncularımızın ve oynanma saatlerinin rekor kırdığı bir dönemde geliyor. Platformumuz, donanımımız ve oyun yol haritamız hiç bu kadar güçlü görünmemişti. Bugünkü başarımız, geçmişte aldığımız zor kararların bir sonucu. Gelecekteki başarılarımız için de yine bazı zor seçimler yapmamız gerekiyor ve bunun anahtarı en güçlü fırsatlara öncelik vermek. Başarılı olan alanlarımızı koruyacağız ve en büyük potansiyele sahip konulara odaklanacağız, böylece şirketin bizden beklediği performansı sağlayabileceğiz. Bu odaklı yaklaşım, gelecek nesillere müthiş oyunlar ve deneyimler sunabilmemizi sağlayacak. Fırsatlara öncelik vermek elzem, ama bu kararların önemini de azaltmıyor. Açık konuşmak gerekirse, bugün etkilenenlerin zamanı, enerjisi ve yaratıcılığı olmadan bu noktada olamazdık. Bugünkü ivmemiz tesadüf değil, yıllardır verilen sıkı emeğin sonucu. İK ekibimiz, etkilenen arkadaşlarımızla doğrudan çalışıyor ve yasalara uygun şekilde kıdem tazminatı, sağlık sigortası, yeni iş bulma desteği gibi imkanlar sunuyor. İşten çıkarılanlar, Microsoft Gaming bünyesindeki açık pozisyonlara başvurduklarında öncelikli olarak değerlendirilecekler. Kültürümüze, ürünlerimize ve topluluğumuza katkıda bulunan herkese teşekkür ederim. Bu yolculuğa emek veren herkese saygı ve minnetle ilerleyeceğiz.

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