20 Aylık Süreç Bitiyor: Microsoft, Activision Blizzard'ı Gelecek Hafta Alabilir!

Bildiğiniz üzere Microsoft neredeyse bir buçuk senedir Activision Blizzard'ı satın almaya çalışıyor. Ancak yasal engeller sebebiyle 20 aydır bir sonuca varılamadı. Şirkete yakın olan kaynaklardan gelen habere göre çok yakında süreç tamamlanacak.

Micrososft'un Activision Blizzard'ı satın alımı önümüzdeki hafta gerçekleşebilir. Peki bu nasıl olacak? İşte haberimizin devamı...

68.7 Milyar Dolaran Satın Alması Bekleniyor!

2022'nin ocak ayında başlayan yasal süreç hâlâ devam ediyor. Hatırlarsanız Microsoft, Blizzard'ı satın almak için İngiltere'den onay alamamıştı. İngiltere Rekabet ve Piyasalar İdaresi (CMA), bulut oyunlarındaki rekabetten endişe duyduğunu gerekçe göstererek karara karşı çıkmıştı.

Microsoft ise yakın zamanda Activision Blizzard oyunlarının bulut haklarını Ubisoft’a devreden bir anlaşma imzaladı. Hatta Microsoft’tan Brad Smith konu hakkında “CMA tarafından dile getirilen, satın almanın bulut oyun yayıncılığı üzerindeki etkisine ilişkin endişeleri gidermek istiyoruz” şeklinde bir adım atmıştı.

Bunu ardından CMA, satın alma kararı için ön onay vermişti. 18 Ekim'e kadar uzatılan anlaşma süresinin sonuna çok yaklaşıldı. Henüz kesin bir açıklama gelmese de şirkete yakın olan kaynaklar Microsoft'un adım atmaya hazır olduğunu söyledi.

Eğer beklendiği gibi olur ve kimse karşı gelmezse, Microsoft 68.7 milyar dolara Activision Blizzard'ı önümüzdeki hafta satın alacak. Oyun dünyasında en çok konuşulan davalardan olan Microsoft-Activision Blizzard satın alımı, nihayet sonuçlanacak gibi görünüyor.

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