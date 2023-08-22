Microsoft-Activision Anlaşmasında Yeni Gelişme: Bulut Oyun Hakları Ubisoft'a Satıldı!

Microsoft, İngiltere'deki düzenleyicilerin endişelerine yanıt olarak Activision Blizzard ile önerdiği anlaşmayı değiştiriyor. Şirket, mevcut ve gelecek Activision Blizzard oyunlarının bulut oyun haklarını Ubisoft'a devretmeyi planlıyor.

Bu hamle, düzenleyicilerin bulut oyun sektöründeki rekabetten endişe ettiği İngiltere'de 68.7 milyar dolarlık anlaşma için onay alma girişimlerinden biri.

Ubisoft, Bulut Hizmetlerine Microsoft Oyunlarını Ekleyecek

Microsoft Başkanı Brad Smith, İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu'nun endişelerini gidermek için bu değişiklikleri yaptıklarını belirtti. Değiştirilen anlaşma Ubisoft'a önümüzdeki 15 yıl boyunca tüm Activision Blizzard PC ve konsol oyunları için bulut yayın haklarını verecek. Bu, Microsoft'un bu oyunları Xbox Cloud Gaming'de yayınlamak için özel haklara sahip olmayacağı anlamına geliyor.

Ubisoft bu haklar için Microsoft'a tek seferlik bir ödeme ve kullanıma dayalı bir fiyatlandırma sistemi ile tazminat ödeyecek. Ayrıca Ubisoft, Activision Blizzard oyunlarını Windows dışı bulut oyun hizmetlerinde de sunabilecek. Ubisoft ayrıca Activision Blizzard oyunlarını çeşitli platformlarda mevcut olan Ubisoft+ aboneliğine dâhil edecek.

CMA, değiştirilen anlaşmayı değerlendirecek ve bulut oyun pazarında adil rekabetin sağlanmasına odaklanarak 18 Ekim tarihine kadar bir karar verecek.