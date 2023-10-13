İngiltere'den Beklenen Onay Çıktı: Microsoft Artık Activision Blizzard Satın Alımını Tamamlıyor!

İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA), Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın almak için revize ettiği anlaşmayı onayladı.

Böylece Microsoft'un Call of Duty ve Overwatch yapımcısı Activision Blizzard'a yönelik 68,7 milyar dolarlık satın alımını, ilk duyurulduğu tarihten bu yana geçen bir buçuk yılı aşkın süre sonunda tamamlamasının önü açılmış oldu.

CMA, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Microsoft'un Activision'ı bulut oyun hakları olmadan satın alması için yeni anlaşmayı onayladık. Ağustos ayında Microsoft, Activision'ın bulut oyun haklarını Microsoft yerine Ubisoft'un satın almasını öngören bir taviz vermişti. Bu yeni anlaşma Microsoft'un bulut oyunlarında rekabeti engellemesini önleyecek ve İngiltere'deki bulut oyuncuları için rekabetçi fiyat ve hizmetleri koruyacak."

Microsoft, Activision Blizzard Satın Alımını Tamamlamaya Hazır

Doğrudan Eurogamer ile de paylaşılan bir açıklamada, Microsoft başkanı Brad Smith, şirketin CMA'nın incelemesi ve anlaşmayı onaylama yönündeki nihai kararı için "minnettar" olduğunu söyledi.

Smith, "Dünya çapında oyunculara ve oyun endüstrisine fayda sağlayacağına inandığımız bu satın alma işlemini tamamlamak için son yasal engeli de aşmış bulunuyoruz." dedi.

Activision Blizzard ile anlaşmasını çok yakın bir gelecekte tamamlaması beklenen şirket için artık tüm gözler Microsoft'un üzerinde.

Peki siz bu anlaşmanın nihayet sonuçlanacak olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.