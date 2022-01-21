Sony'den Microsoft'un Activision'ı Satın Alması Hakkında Açıklama!

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, Microsoft’un Activision’ı satın alması hakkında oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Teknoloji devi, Activision Blizzard oyunlarının birden fazla platforma gelmeye devam etmesini beklediklerini söyledi.

Sony, Microsoft’un Activision’ı Satın Almasına Dair Açıklama Yaptı

Geçtiğimiz günlerde video oyunu dünyasında oldukça önemli bir gelişme yaşanmıştı. ABD merkezli yazılım devi, oyun sektörünün en önemli şirketlerinden bir tanesi olan Activision Blizzard'ı satın almıştı.

Satın alma işleminin duyurulmasının hemen ardından hisseleri yüzde 10 oranında değer kaybeden Sony, konu hakkında çok önemli bir açıklama yaptı. Böylelikle teknoloji devi, oyun dünyasında yaşanan önemli gelişme karşısında sessizliğini bozmuş oldu.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, The Wall Street Journal’a yaptığı açıklamada, Microsoft’un sözleşmeye dayalı anlaşmalara uymasını ve Activision Blizzard oyunlarının birden fazla platforma gelmeye devam etmesini beklediklerini belirtti.

Call of Duty (CoD) serisi Xbox’a özel olacak mı? Bu sorunun yanıtı, yazılım devinin popüler video oyunu şirketini satın alması ile birlikte çok sayıda oyuncu tarafından en fazla merak edilen konular arasında yerini aldı. CoD serisi hem PlayStation hem de Xbox tarafında oldukça popülerdir.

Sony, Activision ile beş yılı aşkın bir süre önce Call of Duty serisi için bir anlaşma yapmıştı. PlayStation CEO’su Andrew House, E3 2015 etkinliği esnasında PlayStation’ın Call of Duty’nin yeni evi olduğunu ifade etmişti.

Japon teknoloji devi Sony, kasım ayında yaptığı bir açıklamada, Call of Duty: Black Ops Cold War’un 2021 yılının tamamında Fortnite’ın ardından en çok oynanan ikinci PlayStation 5 olduğunu söylemişti. NPD tarafından aktarılan bilgilere göre CoD, 2021 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ndeki oyun satışlarında üst sıralarda yer aldı.

Yazılım devi Microsoft, Activision Blizzard'ı 68,7 milyar dolar karşılığında bünyesine katmıştı. Böylelikle Microsoft; Call of Duty, Overwatch, Diablo, World of Warcraft ve Starcraft gibi yapımlar dahil olmak üzere şirketin sahip olduğu hakların tamamında söz sahibi olmuştu.

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