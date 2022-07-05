Xbox Game Pass Temmuz Ayı Oyunları Belli Oldu
Xbox'ın popüler abonelik servisi Game Pass'e Temmuz ayında eklenecek oyunlar açıklandı. İşte tam liste!
Microsoft'un sevilen hizmeti Xbox Game Pass servisine Temmuz ayında eklenecek oyunlar gizemini koruyordu. Xbox ekibi yayınladıkları yeni blog içeriğinde Temmuz ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunların listesini açıkladı.
Xbox Game Pass her geçen ay abone sayısını ve oyun kütüphanesini artırmaya devam ediyor. Ülkemizde de oldukça uygun fiyata abone olabildiğiniz bu sistem sayesinde yüzlerce oyuna erişim imkânı sağlıyorsunuz. Özellikle son dönemde sisteme ekledikleri oyunlarla adından söz ettiren ve Activision Blizzard'ı da satın alan Microsoft, gelecekte ekleyeceği oyunlar konusunda oyuncuları heyecanlandırmış durumda. Peki Temmuz ayında hangi oyunlar Game Pass kütüphanesine eklenecek?
Bazı oyunlar çoktan Game Pass'e eklenmiş ve oynanabilir durumda. Bazıları ise gelecek süreçte eklenecek. Ayrıca her ay olduğu gibi bu ay da bazı oyunlar aramıza veda edecek.
Bugün Game Pass'e Eklenen Oyunlar
- Last Call BBS (PC)
- Yakuza 0 (Cloud, Konsol ve PC)
- Yakuza Kiwami (Cloud, Konsol ve PC)
- Yakuza Kiwami 2 (Cloud, Konsol ve PC)
Temmuz Ayında Game Pass'e Eklenecek Oyunlar
- DJMax Respect V (Cloud, Konsol ve PC) – 7 Temmuz
- Matchpoint: Tennis Championships (Cloud, Konsol ve PC) – 7 Temmuz
- Road 96 (Cloud, Konsol ve PC) – 7 Temmuz
- Escape Academy (Konsol ve PC) – 14 Temmuz
- My Friend Peppa Pig (Cloud, Konsol ve PC) – 14 Temmuz
- Overwhelm (PC) – 14 Temmuz
- PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls (Cloud, Konsol ve PC) – 14 Temmuz
- PowerWash Simulator (Cloud, Konsol ve PC) – 14 Temmuz
15 Temmuz'da Game Pass'ten Kaldırılacak Oyunlar
- Atomicrops (Cloud, Konsol ve PC)
- Carrion (Cloud, Konsol ve PC)
- Children of Morta (Cloud, Konsol ve PC)
- Cris Tales (Cloud, Konsol ve PC)
- Lethal League Blaze (Cloud, Konsol ve PC)
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