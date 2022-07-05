Xbox Game Pass Temmuz Ayı Oyunları Belli Oldu

Microsoft'un sevilen hizmeti Xbox Game Pass servisine Temmuz ayında eklenecek oyunlar gizemini koruyordu. Xbox ekibi yayınladıkları yeni blog içeriğinde Temmuz ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunların listesini açıkladı.

Xbox Game Pass her geçen ay abone sayısını ve oyun kütüphanesini artırmaya devam ediyor. Ülkemizde de oldukça uygun fiyata abone olabildiğiniz bu sistem sayesinde yüzlerce oyuna erişim imkânı sağlıyorsunuz. Özellikle son dönemde sisteme ekledikleri oyunlarla adından söz ettiren ve Activision Blizzard'ı da satın alan Microsoft, gelecekte ekleyeceği oyunlar konusunda oyuncuları heyecanlandırmış durumda. Peki Temmuz ayında hangi oyunlar Game Pass kütüphanesine eklenecek?

Bazı oyunlar çoktan Game Pass'e eklenmiş ve oynanabilir durumda. Bazıları ise gelecek süreçte eklenecek. Ayrıca her ay olduğu gibi bu ay da bazı oyunlar aramıza veda edecek.

Bugün Game Pass'e Eklenen Oyunlar

Last Call BBS (PC)

Yakuza 0 (Cloud, Konsol ve PC)

Yakuza Kiwami (Cloud, Konsol ve PC)

Yakuza Kiwami 2 (Cloud, Konsol ve PC)

Temmuz Ayında Game Pass'e Eklenecek Oyunlar

DJMax Respect V (Cloud, Konsol ve PC) – 7 Temmuz

Matchpoint: Tennis Championships (Cloud, Konsol ve PC) – 7 Temmuz

Road 96 (Cloud, Konsol ve PC) – 7 Temmuz

Escape Academy (Konsol ve PC) – 14 Temmuz

My Friend Peppa Pig (Cloud, Konsol ve PC) – 14 Temmuz

Overwhelm (PC) – 14 Temmuz

PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls (Cloud, Konsol ve PC) – 14 Temmuz

PowerWash Simulator (Cloud, Konsol ve PC) – 14 Temmuz

15 Temmuz'da Game Pass'ten Kaldırılacak Oyunlar