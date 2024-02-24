Microsoft'un Age of Empires Etkinliği Gerçekleşti: Neler Tanıtıldı?
Microsoft, Age of Empires etkinliğinde yeni bir Age of Empires oyunu dışında yeni bir DLC ve merakla beklenen mobil oyunu duyurdu. İşte detaylar!
Microsoft, Age of Empires serisine özel gerçekleştirdiği etkinlikte merakla beklenen Age of Mythology: Retold başta olmak üzere bir dizi yeni duyuru gerçekleştirdi.
Age of Mythology: Retold Duyuruldu
Canlı gerçekleşen etkinlik sırasında, Age of Mythology: Retold'un 2024 yılında PC (Steam dâhil) ve Xbox Series X|S için piyasaya sürüleceğini ve tabii ki ilk gün Game Pass'te olacağı açıklandı ancak şimdilik çıkış tarihi bilgisi paylaşılmadı.
Oyuncular Yunan, İskandinav, Mısır ve Atlantis gibi çeşitli panteonlar arasından kendi tanrılarını seçebilecek ve ejderhalar, sentorlar, troller, mumyalar ve daha pek çok fantastik birimle savaşabilecekler.
Yeni özellikler arasında hem tek oyunculu hem de eşli olarak oynanabilen Tanrıların Sınavları yer alıyor. Oyunun çok oyunculu modu 12 oyuncuya kadar destek sunacak.
Age of Empires II: Definitive Edition'a Yeni DLC Geliyor
2019'da piyasaya sürülen Age of Empires II: Definitive Edition'a Victors and Vanquished isimli yeni bir genişleme paketi gelecek. Genişleme paketi 14 Mart'ta yayınlanacak ve Steam'de 6,20$ fiyat etiketiyle ön siparişe açılmış durumda.
Yeni genişleme paketi Ragnar Lothbrok, Oda Nobunaga ve Büyük Otto gibi yeni senaryolar içerecek.
- 19 adet tamamen seslendirilmiş, tek oyunculu senaryo
- 5 özel yepyeni senaryo
- Orijinal müzikler
- Yeni benzersiz ve orijinal mekanikler
Age of Empires Mobile Geliyor
Eğer mobil strateji oyunlarıyla ilgileniyorsanız Age of Empires Mobile, Level Infinite tarafından iOS ve Android için ön kayıtlara başladı.
Ön kaydın yanı sıra, bir oynanış fragmanı ve bir geliştirici günlüğü videosu da yayınlandı.
Son olarak Microsoft etkinlikte serinin dünya çapında 50 milyon oyuncuya ulaştığını açıkladı.
Bugüne Kadar Yapılan Age of Empires Oyunları
Strateji oyunları denildiği zaman akıllara gelen ilk yapımlardan biri olan Age of Empires oldukça köklü bir seri. 1997 yılında ilk kez hayatımıza giren Age of Empires, çeyrek asırdan fazla bir süredir bizlerle.
Peki sizin Age of Empires etkinliğinde en çok ilginizi çeken duyuru hangisiydi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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