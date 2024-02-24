Microsoft'un Age of Empires Etkinliği Gerçekleşti: Neler Tanıtıldı?

Microsoft, Age of Empires serisine özel gerçekleştirdiği etkinlikte merakla beklenen Age of Mythology: Retold başta olmak üzere bir dizi yeni duyuru gerçekleştirdi.

Age of Mythology: Retold Duyuruldu

Canlı gerçekleşen etkinlik sırasında, Age of Mythology: Retold'un 2024 yılında PC (Steam dâhil) ve Xbox Series X|S için piyasaya sürüleceğini ve tabii ki ilk gün Game Pass'te olacağı açıklandı ancak şimdilik çıkış tarihi bilgisi paylaşılmadı.

Oyuncular Yunan, İskandinav, Mısır ve Atlantis gibi çeşitli panteonlar arasından kendi tanrılarını seçebilecek ve ejderhalar, sentorlar, troller, mumyalar ve daha pek çok fantastik birimle savaşabilecekler.

Yeni özellikler arasında hem tek oyunculu hem de eşli olarak oynanabilen Tanrıların Sınavları yer alıyor. Oyunun çok oyunculu modu 12 oyuncuya kadar destek sunacak.

Age of Empires II: Definitive Edition'a Yeni DLC Geliyor

2019'da piyasaya sürülen Age of Empires II: Definitive Edition'a Victors and Vanquished isimli yeni bir genişleme paketi gelecek. Genişleme paketi 14 Mart'ta yayınlanacak ve Steam'de 6,20$ fiyat etiketiyle ön siparişe açılmış durumda.

Yeni genişleme paketi Ragnar Lothbrok, Oda Nobunaga ve Büyük Otto gibi yeni senaryolar içerecek.

19 adet tamamen seslendirilmiş, tek oyunculu senaryo

5 özel yepyeni senaryo

Orijinal müzikler

Yeni benzersiz ve orijinal mekanikler

Age of Empires Mobile Geliyor

Eğer mobil strateji oyunlarıyla ilgileniyorsanız Age of Empires Mobile, Level Infinite tarafından iOS ve Android için ön kayıtlara başladı.

Ön kaydın yanı sıra, bir oynanış fragmanı ve bir geliştirici günlüğü videosu da yayınlandı.

Son olarak Microsoft etkinlikte serinin dünya çapında 50 milyon oyuncuya ulaştığını açıkladı.

Peki sizin Age of Empires etkinliğinde en çok ilginizi çeken duyuru hangisiydi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.