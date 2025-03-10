Microsoft, Kendi Modelleriyle OpenAI ve Anthropic'e Rest Çekti

Microsoft, 2019 yılında OpenAI'ye büyük bir yatırım yaparak yapay zeka araştırmalarını destekleme sözü verdi. O zamandan bu yana OpenAI, ChatGPT gibi popüler AI ürünleriyle büyük bir başarı yakaladı. Tabii bu demek değildi ki kendine ait hiçbir projesi yoktu. Şirket, diğer şirketlere verdiği sözü tutarak desteğini esirgemedi ama kendi projeleri üzerinde de çalışmaya devam etti.

Bu, Microsoft'un yalnızca OpenAI ile çalışmadığını, aynı zamanda kendine has yapay zeka modellerini de geliştirdiğini gösteriyor. Hatta bazı kaynaklara göre, OpenAI ekibinin bazı teknik bilgileri Microsoft ile paylaşmak istememesi nedeniyle iki şirket arasında gerilim bile yaşandı.

Microsoft bu konuda resmi bir açıklama yaptı:

OpenAI ile olan derin ortaklığımızı sürdürüyoruz, ancak Microsoft AI ekibinin ve açık kaynaklı modellerin de geliştirilmesine devam ediyoruz.

Microsoft AI, OpenAI ile Kapışabilecek Seviyede

2024'te Microsoft'un MAI-1 adında büyük bir dil modeli (LLM) üzerinde çalıştığı sızdırılmıştı. Bugün ise Microsoft'un OpenAI'ın o1 ve o3-mini modellerine benzer AI "reasoning", yani bugünün en popüler AI bot özelliği olan mantık yürütme modelleri geliştirdiği bildirildi.

Microsoft'un iç testlerinde bu yeni modellerin OpenAI ve Anthropic'in en gelişmiş modelleriyle yarıştığı görüldü. Şirketin bu modelleri, önümüzdeki dönemde Microsoft Copilot'u güçlendirmek için kullanması ve geliştiricilere API olarak sunması planlanıyor.

Şirket, OpenAI ile olan bağlarını tamamen koparmadan kendi yolunda ilerlemek istiyor. Böylece daha bağımsız hareket etme esnekliğine sahip olmakla kalmayacak, Copilot ve diğer Microsoft AI çözümleri daha fazla seçenek sunabilecek ama ilerleyen dönemlerde OpenAI'ın destekçisi olmaktan çıkıp en büyük rakibi haline gelme ihtimali de var.