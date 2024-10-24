Microsoft’tan Türkiye’nin En Büyük Şirketlerine Yapay Zeka Desteği

Yapay zeka teknolojileri gelişmeye ve giderek daha fazla alanda kendine yer bulmaya devam ediyor. Elbette ki iş dünyası bu alanların başında geliyor. Günümüzde pek çok kişi ve hatta işletme yapay zeka ile çalışmalarını hızlandırıyor. Microsoft gibi yapay zeka alanında başı çeken şirketler ise bu çalışmalara destek veriyor. Son olarak ise Microsoft, İstanbul'da düzenlediği Microsoft AI Tour etkinliğinde binden fazla katılımcıya bir araya getirdi ve yapay zekanın geleceğini gösterdi.

Binlerce Kişi Microsoft'un AI Tour Etkinliğinde Biraraya Geldi

Microsoft Türkiye tarafından düzenlenen “Microsoft AI Tour” etkinliğinde iş liderlerinden, bilişim profesyonellerinden ve basın mensuplarından oluşan bini aşkın katılımcı bir araya geldi. Tamindir olarak bizim de katılım sağladığımız etkinlikte yapay zeka teknolojilerinde yaşanan gelişmelere ek olarakcanlı demolara, breakout seanslara ve Microsoft Türkiye iş ortaklarının ve müşterilerinin konuk olduğu panellere yer verildi.

Sunuculuğunu Yekta Kopan’ın yaptığı organizasyonun sponsorluğunu Adeo, Akbank Teknoloji, DTech Cloud, Este Bilişim, KoçSistem, Noventiq Makronet Arena, Nephos AI, Netaş, PwC ve Vodafone üstlendi. Açılış konuşmasını yapan Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin, konuyla ilgili şunları söyledi:

Son 3 aydır Microsoft’un çok daha rasyonel ve net bir yapay zeka stratejisi oluşmuş durumda. Bunun üç ayağı var: Birincisi tüm Microsoft ürünlerini yapay zekayla entegre hale getiren Copilot ürünlerimiz; ikincisi şirketlerin ve yazılımcıların üzerinde kendi yapay zeka uygulamalarını geliştirebilmeleri için yarattığımız Copiot stack, yani uçtan uca yazılım geliştirme platformumuz; üçüncüsü ise yapay zeka destekli tüm ürünlerimizin üzerinde en etkin şekilde çalışacağı bir donanım referans platfmu olan Copilot + PC. Yapay zeka teknolojilerini bu vizyonla tüm paydaşlarımıza ulaştırıyoruz. Dünyadaki Fortune 500 şirketlerinin %60’ının Microsoft 365 Copilot kullanıyor olmasından gurur duyuyor ve bu kullanımların her anından feedback aldığımız için ürünlerimizi nasıl geliştirebileceğimize daha sağlıklı karar verebiliyoruz. Türkiye’nin en büyük 100 şirketinin yarısı yapay zeka uygulamalarını kullanmaya başladı. Bizim de başlıca amacımız, organizasyonların yapay zekayı bir kaldıraç olarak kullanmasını destekleyerek Türkiye’nin dünya ekonomisinde hak ettiği yere gelmesini sağlamak.

Levent Özbilgin’in ardından söz alan Microsoft Güney ve Doğu Avrupa Genel Müdürü Kristina Tikhonova ise “Yapay Zekanın Bugünkü Gücüyle Yarını Hayal Etmek” başlıklı konuşmasında yapay zekanın mevcut iş ortamındaki dönüştürücü potansiyeline dikkat çekti.

"Yapay zeka, çalışan ve müşteri hizmetlerini iyileştirerek, iş süreçlerini optimize ederek ve inovasyonu teşvik ederek endüstrileri yeniden şekillendiriyor" diyen Tikhonova, 18 aylık üretken yapay zeka benimseme sürecini değerlendirerek, endüstri liderlerinin yapay zeka yatırımlarından %350 yatırım getirisi sağladığını ifade etti.

Tikhonova, sürdürülebilir başarı için yapay zekayı her düzeyde benimsemenin kritik önem taşıdığını da sözlerine ekledi. Yapay zekanın inovasyonun önündeki engelleri kaldırarak gerçekten olumlu bir fark yarattığını ve dünyanın en büyük zorluklarının üstesinden gelinmesini sağlayan bir unsura dönüştüğünü vurgulayan Tikhonova, başarısıyla fark yaratan Microsoft Imagine Cup Junior kazananı 16 yaşındaki İdil Ada Aydos'u sahneye davet ederek ilham verici hikayesini izleyicilerle paylaştı.

Tikhonova’nın ardından “Yapay Zeka Hızında İnovasyon” başlıklı bir konuşma yapan Microsoft CEMA Bölgesi Genel Müdürü ve CTO’su Mark Chaban ise sunumunda Microsoft’un inovasyon yatırımlarından, sürdürülebilirlik çalışmalarından ve hedeflerinden, veri merkezlerinin dönüşümünden ve yapay zekanın yükselen bağlantı kurma gücünden bahsetti. Chaban, “Teknoloji inovasyonu besliyor."

"Geçen yıl Ar-Ge'ye 29,5 milyar dolar harcadık. Dünya çapında 300'den fazla veri merkezimiz var. Microsoft Azure, dünyanın en büyük 3. süper bilgisayarı ve bulut için de 1. süper bilgisayarı. 2030 yılına kadar yapay zeka teknolojisinin küresel gayri safi yurt içi hasılaya (GSYİH) 15,7 trilyon katmasını bekliyoruz” dedi.

Microsoft Türkiye Kurumsal Çözüm Satışlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Elif Acar Özgüner’in moderatörlüğünde gerçekleşen CIO Oturumu Paneli’nde ise LCW CTO’su Şerafettin Özer, Boyner CIO’su Cihan Yıldız ve Anadolu Efes CDO’su Murat Özkan, yapay zekaya ilişkin sektörel deneyimlerini ve öngörülerini paylaştılar.

Microsoft Türkiye yöneticilerinin ve müşterilerinin katılımıyla düzenlenen paralel breakout seanslarda ise AI ve siber güvenlik, AI çağında modern çalışma, sağlık sektöründe verinin ve AI’ın gücü, moda sektöründe yaratıcı AI ile inovasyon, Windows 11 cihazlarıyla yeni AI çağına giriş, AI dönüşümünü hızlandırma ve Microsoft 365 Copilot’ta 2. dalga gibi konular masaya yatırıldı.