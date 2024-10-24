29 Ekim'de Tesla Kullanıcıları için İstanbul'dan Ankara'ya Gitmek Bedava!

Dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Türkiye'de de çok popüler olan Tesla, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bir kampanya duyurdu. Bu kampanya, elektrikli araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor.

Tesla, Elektrikli Araç Sahipleri İçin Harika Bir Kampanya Yapacak

Elektrikli araç üreticisi Tesla, resmî sosyal medya hesabı üzerinden 29 Ekim'de tüm elektrikli araçlar için Supercharger'ların ücretsiz olacağını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılını kutlamak için 29 Ekim'de tüm elektrikli araçlar için Superchargerlar ücretsiz olacak!"

Kampanya sayesinde elektrikli araçlar, 29 Ekim tarihinde Tesla'nın şarj istasyonları üzerinden ücretsiz olarak şarj edilebilecek.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılını kutlamak için 29 Ekim'de tüm elektrikli araçlar için Superchargerlar ücretsiz olacak! — Tesla Europe & Middle East (@teslaeurope) October 24, 2024

Türkiye'de Hangi Şehirlerde Tesla Şarj İstasyonları Var?

Ankara

Bolu

Edirne

Çankırı

İstanbul

İzmir

Tesla Model Y, Türkiye'de En Çok Satan Otomobiller Arasında

Tesla'nın Model Y modeli Türkiye'de çok büyük bir popülerliğe sahip. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından paylaşılan rapora göre Tesla geçtiğimiz ay 2 bin 475 adet Model Y sattı. Böylece şirket, en çok satılan elektrikli otomobiller arasında yerini korumaya devam etti.