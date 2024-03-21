Microsoft AI'ın Yeni CEO'su Belli Oldu: DeepMind'ın Kurucusu Mustafa Süleyman Başa Geçti!

Google DeepMind'ın kurucu ortaklarından biri olan Mustafa Süleyman, kariyerinin zirve noktalarından birini yaşıyor. Microsoft AI'ın yapay zeka biriminin yeni CEO'su olan Süleyman, dünyanın en önde gelen geliştiricilerinden Inflection'ın kurucusunu da ekibine kattı.

Dünyanın en önemli şirketlerinde çalışarak kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Mustafa Süleyman, şimdi de teknoloji devinin yapay zeka alanındaki çalışmalardan sorumlu kişi olmaya hazırlanıyor.

Microsoft AI'ın Yeni CEO'su Belli Oldu

39 yaşındaki yeni CEO, bu haberi X hesabından bir paylaşım yaparak duyurdu. Paylaşımında: "Microsoft’un Copilot, Bing ve Edge dahil olmak üzere tüm son kullanıcıya yönelik yapay zeka ürünlerine ve araştırmalarına liderlik edeceğim" dedi.

Microsoft'un CEO'su Satya Nadella'ya da bağlı olacağını söyleyen Süleyman, tweetinde birlikte çalışacağı kişilerden de bahsetti. Özellikle Inflection'un kurucusu olan Karen Simonyan'ın da ekibinde olacağını söyledi.

"Arkadaşım ve uzun süredir birlikte çalıştığım Karén Simonyan da bizimle olacak, harika ekip arkadaşlarımızdan birkaçı da daha sonra aramıza katılacak."

Dünya basınında yer alan yeni CEO Mustafa Süleyman için Satya Nadella da dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Nadella, Microsoft AI'ın yeni CEO'su için "vizyon sahibi ve cesur misyonların peşinden koşan öncü ekiplerin kurucusu" dedi.