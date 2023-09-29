Microsoft'un Zamanında Apple'a Bing'i Satmaya Çalıştığı Ortaya Çıktı!

Bloomberg'in bugün "konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere" dayandırdığı haberine göre Microsoft, 2020 yılında Apple ile Bing'i satma konusunda görüşmelerde bulundu ve bu durumda Apple platformlarında varsayılan arama motoru olarak Google'ın yerini alacaktı.

Apple ve Microsoft arasında 2013-2017 yılları arasında, Apple'ın Siri ve Spotlight arama sonuçlarını güçlendirmek için Microsoft'un Bing arama motorunu kullandığı bir anlaşma vardı. Bu anlaşmanın 2016'daki sonuna doğru Microsoft, Apple ile yaptığı anlaşmayı genişleterek Bing'i iPhone, iPad ve Mac'teki Safari'de varsayılan arama motoru hâline getirme planını uygulamaya koydu.

Apple'ın Hizmetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Eddy Cue'nun bu hafta başında ifade ettiği üzere Apple aynı dönemde Google ile uzun süredir devam eden anlaşmalarını yenilemek için görüşmeler yapıyordu. Bu anlaşma sayesinde Google, iPhone, iPad ve Mac'te yapılan aramalardan elde ettiği reklam gelirinin bir kısmını Apple'a ödüyor.

Apple ile Microsoft Neden Anlaşamadı?

Apple 2016 yılında Google ile olan anlaşmasını yeniledi ve anlaşmayı Siri ve Spotlight üzerinden yapılan aramaları da kapsayacak şekilde genişletti. Bu durum Apple ve Microsoft arasındaki tüm ortaklığı ortadan kaldırdı.

Ancak 2020 yılına gelindiğinde Apple ve Microsoft arasında yeni bir görüşme turu başladı. Bloomberg, Microsoft yöneticilerinin "Bing'i satın alma olasılığını görüşmek üzere" Apple'ın Hizmetler Başkan Yardımcısı Eddy Cue ile bir araya geldiğini bildirdi. Bloomberg, bu görüşmelerin "keşif amaçlı" olduğunu ve "hiçbir zaman ileri bir aşamaya ulaşmadığını" söylüyor.

Google ile yaptığı anlaşmadan elde ettiği gelir çok daha iyi olduğundan, Apple'ın Bing'i satın alma görüşmelerinin ileri aşamalara geçememesinin "temel nedenlerinden" biri olduğu düşünülüyor.

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