Microsoft Başkanı: Orwell'ın 1984'ü 2024'te Gerçek Olacak

Microsoft Başkanı Orwell'ın 1984'ü açıklaması ile dikkat çekmeyi başardı. Microsoft Başkanı, George Orwell'in 1984'ünde tasvir edilen hayatın, yapay zekaya karşı koruma sağlanmazsa 2024'te gerçek olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Microsoft Yönetim Kurulu Başkanı Brad Smith, George Orwell'in “1984” romanında yer alan totaliter gözetlemenin, yapay zeka sayesinde gerçek dünyada var olabileceğinden endişeleniyor.

BBC Panorama'ya konuşan Brad Smith, hızla gelişen teknolojiye yetişmenin zor olacağını söyledi. Microsoft yöneticisi Smith BBC'ye verdiği demeçte, "Gelecekte halkı koruyacak yasaları yürürlüğe koymazsak, teknolojinin yarışta olduğunu göreceğiz ve bunu yakalamak çok zor olacak" dedi ve şöyle devam etti:

"George Orwell'in '1984' kitabındaki derslerini sürekli olarak hatırlıyorum. Temel hikayeyi biliyorsunuz: İnsanların yaptığı her şeyi görebilen ve herkesin söylediği her şeyi duyabilen bir hükümet hakkındaydı. Peki, bu 1984'te gerçekleşmedi, ancak dikkatli olmazsak 2024'te gerçekleşebilir."

Microsoft Başkanı'ndan Orwell'ın 1984'ü açıklaması

BBC raporu, Çin'deki yapay zeka inovasyonuna ve ülkenin iktidarındaki Komünist Partisi'nin desteğine odaklandı. Çin programı, vatandaşlarını izlemek için artan yapay zeka kullanımını araştırıyor. Uzmanlar ise devletin bölgedeki hakimiyetinin demokrasiyi tehdit edeceğinden korkuyor.

Çin'in tutkusu, 2030 yılına kadar yapay zeka alanında dünya lideri olmak üzerine kurulu. Sektördeki pek çok kişi yeteneklerinin AB'nin çok ötesinde olduğunu söylüyor.

ABD Yapay Zeka Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı olan eski Google Genel Müdürü Eric Schmidt, yapay zeka konusunda Çin'i yenmenin zorunlu olduğu aktarmıştı. "Çin ile jeopolitik stratejik bir çatışmadayız. Demokrasilerin yapay zekada kazanması, ulusal ve küresel stratejileri yöneten kaynaklarımızı bir araya getirmekten geçiyor" demişti.

Sadece Çin hükümetiğinin değil, aynı zamanda ABD merkezli teknoloji şirketlerinin de şüpheli yapay zeka araştırma geçmişleri var. Örneğin geçtiğimiz yıl ABD çapında devam eden Black Lives Matter protestoları sırasında Microsoft, Amazon ve IBM, güvenilirlik eksikliği nedeniyle polis birimlerine yüz tanıma teknolojisi satmayı bırakmaya karar vermişti.

Ayrıca Google, Aralık 2020'de üst düzey bir yapay zeka araştırmacısını sektördeki diğer kişilerin tepkisi üzerine kovdu. Şirket, yöneticinin yapay zeka etiğine bağlı kalmadığını ifade etmişti. 2018'de istifa eden eski Google mühendisi Laura Nolan ise "Google savaş işine karışmamalı. Ellerimde kan varmış gibi hissettim" diyerek eski şirketini suçlamıştı.