Microsoft, Bing Arama Motorunu Defalarca Kez Apple’a Satmaya Çalışmış!

Google, Microsoft'un kendi arama motoru olan Bing'i Apple'a satmaya çalıştığını ortaya çıkardı.

2018 yılında Microsoft yöneticileri, Apple'ın yetkili ismi olan Eddy Cue ile bir araya gelerek kendi arama motorları olan Bing'i satma planları hakkında bir toplantı gerçekleştirmişlerdi. Fakat Eddy Cue, Bing'in kaliteye dair sorunları olduğu gerekçesiyle bu teklifi reddetmişti.

Microsoft'un Başarısız Girişimi Tek Seferlik Değilmiş

Google, Microsoft'un 2009, 2013, 2015, 2016, 2018 ve 2020 yıllarında Microsoft'un kendi arama motoru olan Bing'i satmaya çalıştığını fakat her seferinde kalite sorunları gerekçesiyle red cevabı aldıklarını öne sürdü.

Google, bu durumla ilgili bu şekilde bir açıklamada bulundu:

''Her satış teklifinde Apple, dikkatlice Bing'in Google'a karşı kalitesini inceledi ve Google arama motornunun safari kullanıcıları için en iyi seçim olduğu kararını verdi.''

Adalet Bakanlığı, yeni açıklanan dosyasında Microsoft'un, 20 yıl içerisinde Bing için neredeyse 100 milyar dolar harcadığını söyledi. StatCounter'a göre Bing'in günümüz küresel pazar payı yalnızca %3'tür.

Microsoft, arama ve haber reklamlarından 3,2 milyar dolar elde ederken, Google'ın elde ettiği miktar 48 milyar doları bulmuştur.