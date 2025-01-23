Microsoft'un Google'a Karşı Hamlesi Pes Dedirtti: Resmen Kandırıyor

Microsoft ve Google'ın birçok alanda birbirleriyle rekabet hâlinde iki şirket olduğunu her internet kullanıcısı biliyor. Rekabette öne geçmek için her iki şirket de çeşitli adımlar atıyor ancak Microsoft tarafından atılan son adım, kullanıcılara pes dedirtti.

Bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan ekran görüntüsüne göre Microsoft, arama motoru Bing üzerinden Google aratıldığında Google arama sonuçlarını gizledi. Google arama sonuçlarını görmek isteyenlerin "Daha fazlasını gör" seçeneğine basmasını gerektirdi.

Microsoft ayrıca Bing'de Google aratıldığında arama sonuçlarının başında bir arama kutusu ekledi. Arama kutusunun üzerinde ise "Destekleyen: Microsoft" ifadesi yer aldı. Oysaki bu arama kutusu, Google'a götürmüyor. Kullanıcılar yine Bing üzerinden arama yapmaya devam ediyor.

Masaüstü tarayıcısından Bing'e erişildiğinde doğrudan bu kutuya yazmaya başlanabiliyor. Arama kutusunun üzerinde ise Bing'in gerçek arama kutusu yer alıyor.

Microsoft, Google Kullanıcılarını Kandırmaya mı Çalışıyor?

Bu arama kutusunun Bing'de arama yapan kullanıcıların kafasını karıştırmak için eklendiği düşünülüyor. Bu, varsayılan arama motorunun Bing olarak ayarlandığı web tarayıcılarında kullanıcıların farklı bir arama motoruna geçmesini engelleyebilir.

Google'ın şimdiye kadar arama motorunda hiç bu tür hamleler yapmadığını belirtmek gerekiyor. Hatta Bing gibi web sitelerini yeni sekmede açmak yerine web sitelerine doğrudan yönlendirme yapıyor.