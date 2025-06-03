Telefonunuzdan Film Yapmanızı Sağlayacak Microsoft Aracı Duyuruldu

Microsoft, yapay zekanın bu haftaki dalgasında Bing kozunu bir kez daha kullandı. Ancak bu defa hizmet, promptlardan görsel oluşturmak değil, video oluşturmak üzerine kurulu.

"Bing Video Creator" adıyla görücüye çıkan uygulama, hayal gücünün serbest kalacağı ve birkaç adımda Sora benzeri videolar oluşturacağı bir sistemin temelini oluşturuyor.

Microsoft Bing Video Oluşturma Aracıyla 10 Ücretsiz Video Üretin

Kullanıcılara standart üretim hızında ücretsiz olarak 10 adet hızlı oluşturma hakkı verilecek. Kullanıcılar, oluşturdukları videoları 3 ay boyunca saklayabilecekler. Videolar dikey formatta ve 5 saniye uzunluğunda oluşturulabilecek. 16:9 formatında geniş videolar üretme özelliği ise yakın zamanda eklenecek.

Bu uygulama şimdilik sadece iOS tabanlı cihazlarda çalışacak. İlerleyen zamanlarda diğer platformlara da yayılacak.

Bing Video Creator Nasıl Kullanılıyor?

Bing Video Creator'ı standart üretim hızında ücretsiz olarak kullanmak mümkün. Üretilen her video için 100 Microsoft Rewards puanı verilecek. Yeni aracı kullanmak ise oldukça basit. Önce Bing uygulamasının iOS cihazlarına indirilmesi gerekiyor. Ardından uygulamanın içinde, sağ alt köşede yer alan menüden "Video Oluşturucu" seçeneğine tıklanmalı ve araç açılmalı.

Kullanıcılar sonraki ekranda istedikleri bir temayı seçtikten sonra bir video açıklaması girmeli. Prompt girildiken sonra "Oluştur" butonuna basılmalı. Prompt ne kadar detaylı olursa, ortaya çıkan video da o kadar detaylı ve gerçekçi oluyor.