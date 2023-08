Gamescom 2023 Ödüllerinin Adayları Açıklandı!

23-27 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan Gamescom'un adayları belli oldu. Almanya'nın Köln şehrinde gerçekleşecek fuara 60 farklı ülkeden katılım sağlanacak.

Gamescom 2023 Ödülleri bu yıl toplam 16 kategoride verilecek. Kategorideki adaylar 24 Ağustos'ta Gamescom'un internet sitesinden oylanacak.

7 kategoride aday olan Armored Core VI: Fires of Rubicon, en çok adaylığa sahip oyun oldu. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom oyununun ise dört adaylığı bulunuyor.

İşte Gamescom 2023'ten bazı adaylıklar!

En İyi Görseller

Armored Core 6: Fires of Rubicon, From Software / Bandai Namco Entertainment

Black Myth: Wukong, Game Science Interactive Technology

REKA, Emberstorm Entertainment / Fireshine Games

Sand Land, ILCA, Inc. / Bandai Namco Entertainment

The Many Pieces of Mr. Coo, Gammera Nest / Meridiem Games

En İyi Ses

Armored Core 6: Fires of Rubicon, From Software / Bandai Namco Entertainment

Headbangers: Rhythm Royale, Glee Cheese / Team17 Digital

REKA, Emberstorm Entertainment / Fireshine Games

Savant – Ascent Remix, D-Pad Studio

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo

En İyi Oyun

Armored Core 6: Fires of Rubicon, From Software / Bandai Namco Entertainment

Paper Trail, Newfangled Games

Shadow Gambit: The Cursed Crew, Mimimi Games

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo

The Wandering Village, Stray Fawn Studio

En Eğlenceli Oyun

AK-xolotl, 2Awesome Studio / Playstack

Core Keeper, Pugstorm / Fireshine Games

Headbangers: Rhythm Royale, Glee Cheese / Team17 Digital

PAYDAY 3, Starbreeze Studios / Plaion

Pizza Possum, Cozy Computer / Raw Fury

En İyi Sony PlayStation Oyunu

Armored Core 6: Fires of Rubicon, From Software / Bandai Namco Entertainment

Enotria: The Last Song, Jyamma Games

Mortal Kombat 1, NetherRealm Studios / Warner Bros. Entertainment

Sand Land, ILCA/Bandai Namco Entertainment

Tekken 8, Bandai Namco Entertainment

En İyi Microsoft Xbox Oyunu

Armored Core 6: Fires of Rubicon, From Software / Bandai Namco Entertainment

Enotria: The Last Song, Jyamma Games

Mortal Kombat 1, NetherRealm Studios / Warner Bros. Entertainment

The Wandering Village, Stray Fawn Studio

Towerborne, Stoic / Xbox Game Studios

En İyi Nintendo Switch Oyunu

Fall of Porcupine, Critical Rabbit / Assemble Entertainment

Figure 2: Creed Valley, Bedtime Digital Games

Paper Trail, Newfangled Games

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo

The Smurfs 2 – The Prisoner of the Green Stone, Osome Studio / Microids

En İyi Bilgisayar Oyunu

Armored Core 6: Fires of Rubicon, From Software / Bandai Namco Entertainment

Dwarf Fortress, Bay 12 Games / Kitfox Games

PAYDAY 3, Starbreeze Studios / Plaion

REKA, Emberstorm Entertainment / Fireshine Games

Shadow Gambit: The Cursed Crew, Mimimi Games

En İyi Mobil Oyun

Genshin Impact, Ho Yoverse

Marvel Snap, Second Dinner Studios / Nuverse

Monster Hunter Now, Niantic / Capcom

Paper Trail, Newfangled Games

Sky: Children of the Light, thatgamecompany

Yılın Gamescom Yeşil Ödülü

Frontier Developments

Ubisoft

Xbox

Siz, hangi adayların kazanmasını istersiniz? Yorumlarda buluşalım.