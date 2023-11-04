Microsoft'tan Yanıt Geldi: Çalışanlara Ücretsiz Game Pass İmkanı Devam Edecek mi?

Microsoft, Ocak ayında 238.000 çalışanının çoğu için ücretsiz Xbox Game Pass Ultimate sağlamayı bırakmayı planlıyordu ancak şirket çalışanların şikâyetleri üzerine bu kararında geri adım attı.

Dün Microsoft çalışanlarının ücretsiz Xbox Game Pass Ultimate olanağının 2024 yılında kaldırılmasına ilişkin şikâyetlerini dile getirdiklerini ve Xbox şefi Phil Spencer'ın durumu bizzat incelediğini bildirmiştik.

Phil Spencer Geri Adım Attı

Durumu ele alan Phil Spencer, kararlarında geri adım attıklarını ve Microsoft çalışanlarının ücretsiz Xbox Game Pass Ultimate olanağının devam edeceğini doğruladı.

"Ekibimle birlikte bu konuyu daha fazla inceledikten sonra 2024 yılında Game Pass kullanılabilirliğinde herhangi bir değişiklik yapılmayacağını doğrulamak istiyorum. Bugün ücretsiz Game Pass olanağımıza erişiminiz varsa gelecek yılda da erişmeye devam edeceksiniz."

Phil Spencer'ın attığı bu geri adım, Microsoft çalışanlarının 2019'dan beri sahip oldukları ücretsiz Xbox Game Pass Ultimate olanağına erişmeye devam edecekleri anlamına geliyor.

Microsoft'un geçtiğimiz gün bu kararı neden aldığı bilinmiyor ancak kaynaklar bu karardan Phil Spencer'ın hiçbir şekilde haberi olmadığını iddia ediyor.

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