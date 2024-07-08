Microsoft'tan Radikal Hamle: Çalışanlarına Android Yasağı!

Microsoft, Çin’deki çalışanlarına güvenlik önlemleri kapsamında artık Android telefonlarını kullanamayacaklarını, bu nedenle mecburen iPhone’a geçmeleri gerektiğini bildirdi.

Bloomberg tarafından aktarılan şirket içi yazışmaya göre Çin'deki tüm çalışanların Eylül 2024'ten itibaren iPhone kullanması gerekecek. Hâlihazırda Android telefon kullanan tüm çalışanlara iPhone 15 sağlanacağı belirtiliyor.

Microsoft Güvenlik Nedeniyle iPhone'a Geçiş Süreci Başlattı

Microsoft, Çin’de iPhone'lar için toplama noktaları kuruyor ve şirket aynı uygulamayı Hong Kong’da da gerçekleştiriyor. Hong Kong’da Google Play Store’un mevcut olmasına karşın, Çin'de Android kullanıcıları Huawei veya Xiaomi'nin uygulama platformlarını kullanmak zorundaydı. Microsoft, bu platformlara erişimi engelledi ve artık iPhone kullanımını zorunlu kılıyor.

iPhone kullanıcıları, Çin’de mevcut olan iOS App Store sayesinde Microsoft Authenticator ve Identity Pass uygulamalarını kullanmaya devam edebilecekler.

Microsoft, 1992'den beri Çin'de faaliyet gösteriyor ve en büyük Ar-Ge merkezlerinden biri de Çin'de bulunuyor. Microsoft'un Çin'deki bu araştırma merkezinde 6.000’den fazla mühendis ve bilim insanı çalışıyor.

Mayıs 2024’te Wall Street Journal, Microsoft’un yaklaşık 800 yerel çalışandan diğer ülkelere taşınmayı düşünmelerini istediğini bildirmişti. Bu konuya ilişkin de Microsoft'a ulaşılmaya çalışılsa da şirketten herhangi bir yanıt alınamamıştı.

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