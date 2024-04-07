Microsoft Çin'in Sırlarını Döktü: Yapay Zekayı Kötüye Kullanıyorlar!

Microsoft'un raporlarına göre Çin, Asya ve ABD genelinde yanlış bilgi yaymak ve çatışma yaratmak için yapay zeka kullanıyor. Microsoft Tehdit İstihbaratı, cuma günü yeni bir rapor yayımladı. Çin'in etki operasyonlarının yapay zekâyı kullanarak dünya çapında yanlış bilgi yaymak ve çatışma yaratma yollarını arttırmasını paylaştı.

Buna örnek olarak geçen yılın Ocak seçimlerinden önce Tayvan'da siyasi bir açıklamanın sahtesini çıkarmak ve Japonya'nın nükleer atık suyunun gücünü arttırması konusunda öfkeyi arttırmak için sinir bozucu espriler paylaşmak verilebilir.

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Ayrıca ABD hükümetinin Hawaii'deki yangının ve Kentucky'deki trenin raydan çıkması olaylarının arkasında olduğunu iddia eden komplo teorilerini de yaymışlardı.

Microsoft raporu, devlet destekli aktörlerden dikkate değer eğilimlerin gözlemlendiğini belirtti. Yalnızca tanıdık hedeflere yoğunlaşmakla kalmayıp aynı zamanda hedeflerine ulaşmak için daha sofistike etki tekniklerini kullanma girişimlerini de gösterdiğini belirtti.

Çin etki aktörleri yeni medya ile deneyler yaptı ve yapay zeka tarafından üretilmiş veya yapay zeka ile geliştirilmiş içerikleri iyileştirmeye devam etti.

Çin Yalnızca Tayvan'la Sınırlı Kalmıyor

Raporda vurgulanan operasyonlar arasında, 13 Ocak'taki Tayvan devlet başkanlığı ve yasama seçimleri öncesinde Tayvanlı siyasi figürlerin içerikte belirgin bir artış olduğu belirtildi.

Bu, Foxconn sahibi olan ve kısa süreli bağımsız bir başkanlık kampanyası yürüten Terry Gou'nun, Çin Komünist Partisi (ÇKP) ile bağlantılı Storm-1376 veya "Spamouflage" olarak bilinen bir grubun paylaştığı yapay zekayla üretilmiş bir ses kaydını içeriyordu. Gerçekte söylemediği şeyleri sanki söylemiş gibi göstermişlerdi.

Microsoft'un gözlemlediği Çin'in etki operasyonları yalnızca Tayvan'la sınırlı kalmıyor. Geçen Ağustos ayında Storm-1376, özellikle Güney Koreliler arasında Japonya'nın Fukushima'dan nükleer atık suyunu bertaraf etmesi konusunda kamu öfkesini artırmak için yapay zeka ile üretilmiş kötü esprili paylaşımlar yaptı.

Çin propagandasını yükseltmek için birçok dilde "büyük ölçekli, agresif bir mesaj kampanyası" başlattı