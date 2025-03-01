Microsoft'un yapay zeka asistanı Copilot, beklenmedik bir şekilde Windows 11'in korsan aktivasyonuna "yardım ederken" yakalandı. Kullanıcılar, Copilot'a "Windows'u nasıl aktive ederim?" gibi basit bir soru sorduğunda, yapay zekanın yetkisiz aktivasyon yazılımları paylaştığı ortaya çıktı.

Reddit kullanıcısı u/loozerr bu konuyu gündeme getiren isimdi. Kullanıcı, Copilot'un kendisine Windows 11'i ücretsiz aktive etmek için bir script sunduğunu ve adım adım talimatlar verdiğini belirtti.

Ardından yapılan denemelerde Copilot'un benzer bir şekilde KMS (Key Management Service) tabanlı bir aktivasyon yöntemi önerdiği görüldü.

Kullanıcıları Uyarmayı da İhmal Etmemiş

İşin en tuhaf tarafı, Copilot aslında bu yöntemlerin yasal olmadığının farkında. Tam da bundan ötürü zaten bir uyarı çekmeyi ihmal etmiyor.

Yetkisiz aktivasyon yöntemleri yasal sorunlara, güvenlik açıklarına ve Windows güncellemelerinden mahsur kalmaya yol açabilir.

Yani önce "bedava aktivasyon" şeklinde script paylaşımı yapıyor ama ardından hemen "bu yöntem güvenli değil, dikkat et" şeklinde uyarıda bulunuyor.

Asıl şaşırtıcı olan, Microsoft'un kendi yapay zekasının bu açığı kapatmak için henüz bir önlem almamış olması.

Copilot'un eğitim verileri, muhtemelen bu script'leri içeren forumları ve siteleri taradığı için, AI "korsanlık" talimatlarını öğrenmiş durumda. Microsoft'un bu duruma nasıl müdahale edeceği merak konusu.