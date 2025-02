Microsoft'un 'En Gereksiz' Uygulaması Bundan Böyle Mac'te!

Bir dönemdir Windows bilgisayarlarımızın sol köşesinde (hele ki Windows 11 işletim sistemiyle kaçınılmaz) Copilot simgesini görüyoruz. Bildiğiniz üzere Microsoft yalnızca Windows tabanlı sistemlere has değil. Bunu kullanıcılara hatırlatmak için şirketten bariz bir adım geliyor. Bundan böyle Microsoft'un yapay zeka asistanını macOS'larda boy gösterirken göreceğiz.

Microsoft bu dağınıklığın önüne geçerek App Store'a uygulamayı yerleştirdi. Hatta AI CEO'su Mustafa Suleyman, X'te (eski adıyla Twitter) attığı tweet'le bunu şöyle duyurdu:

Peki bu uygulamayı indirmek için ne lazım? macOS 14.0 veya üzeri işletim sistemi. Eğer altında kalıyorsanız güncelleme yapmanız istenecek. Bir başka detay ise Silicon çipli Apple'lar, yani Intel barındıran Mac'ler Copilot'tan nasibini alamayacak.

Now live in the App Store (and my dock): Copilot for MacOS 🍎 Don’t know how I ever lived without option+space for the million things a day I ask Copilot. Apple lovers, your Mac can now join the party with iPhone and iPad. Check it out and let me know what you think! pic.twitter.com/Di4GE6IoyR