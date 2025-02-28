Microsoft'un 'En Gereksiz' Uygulaması Bundan Böyle Mac'te!

Bir dönemdir Windows bilgisayarlarımızın sol köşesinde (hele ki Windows 11 işletim sistemiyle kaçınılmaz) Copilot simgesini görüyoruz. Bildiğiniz üzere Microsoft yalnızca Windows tabanlı sistemlere has değil. Bunu kullanıcılara hatırlatmak için şirketten bariz bir adım geliyor. Bundan böyle Microsoft'un yapay zeka asistanını macOS'larda boy gösterirken göreceğiz.

Microsoft bu dağınıklığın önüne geçerek App Store'a uygulamayı yerleştirdi. Hatta AI CEO'su Mustafa Suleyman, X'te (eski adıyla Twitter) attığı tweet'le bunu şöyle duyurdu:

Artık Mac'iniz de iPhone ve iPad'inize katılabilir! Option + Space'e basıp Copilot'a günde bir milyon tane şey sormadan bu zamana kadar nasıl geldim hiç bilmiyorum.

Peki bu uygulamayı indirmek için ne lazım? macOS 14.0 veya üzeri işletim sistemi. Eğer altında kalıyorsanız güncelleme yapmanız istenecek. Bir başka detay ise Silicon çipli Apple'lar, yani Intel barındıran Mac'ler Copilot'tan nasibini alamayacak.

Now live in the App Store (and my dock): Copilot for MacOS 🍎 Don’t know how I ever lived without option+space for the million things a day I ask Copilot. Apple lovers, your Mac can now join the party with iPhone and iPad. Check it out and let me know what you think! pic.twitter.com/Di4GE6IoyR — Mustafa Suleyman (@mustafasuleyman) February 27, 2025

Copilot macOS Nasıl Çalışıyor?

Klavye kısayollarını kullanarak deneyiminizi daha pratik hale getirmenize olanak veren Microsoft markalı "ChatGPT", sorduğunuz sorulara yanıt veriyor, DALL-E 3 yardımıyla istediğiniz promptlardan görsel çıkarıyor. Ayrıca bir fotoğraf düzenlemek isterseniz Copilot'a yükleyip arka plan silme, filtreler ekleyip düzenleme gibi şeyler yapabiliyorsunuz.

Copilot'tan sizin adınıza bir mail atmasını istediğinizde bunu da hemen yapıyor. Örneğin "bugün hastaymışım gibi hocaya resmi bir mail yaz", dediğinizde hemen gerçekleştiriyor.

Tabii bir de klavye kısayolları eklemişler. Mesela Option + Space ile anında Copilot'u açıp "Akşam yemeği için ne pişirsem?" diye sorgulayabilirsiniz.

Copilot macOS'ta Şimdilik Sınırlı Erişimde

Şimdilik ABD, İngiltere ve Kanada'daki App Store'larda aktif olan özelliğin diğer bölgelere ne zaman geleceği bilinmiyor. Türkiye için de net bir tarih yok. Ayrıca eski toprak Intel Mac kullanıcılarının bu uygulamayı hiçbir zaman kullanamayacaklarını tekrar hatırlatmak lazım.

Microsoft'un her şeye Copilot'u yamamaya çalışması çok da şaşırdığımız bir şey değil. Hemen her fırsatta yapay zekasını gözümüze sokan şirket taktiklerini şimdi diğer işletim sistemlerinde gösteriyor. Tabii bu macOS'a uyumlu bir uygulama çıkarmanın yanı sıra "Biz Apple ile de gayet iyi anlaşıyoruz" mesajı vermek istediklerinin altını da çizmek lazım.

Eğer denemek isterseniz, App Store linki burada. Deneyimlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.