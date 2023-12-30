GPT-4 Artık iOS'ta da Ücretsiz: Microsoft Copilot Uygulaması Kullanıma Sunuldu!

Microsoft, Copilot yapay zekâsını mobil platformlarda ilk olarak Android için piyasaya sürdü ve iOS kullanıcıları için biraz daha beklemeleri gerektiğini söyledi.

Bugün ise şirket yapay zekâlı sohbet botu Copilot'u sessiz sedasız iOS ve iPadOS'ta yayınladı. Uygulamanın her iki versiyonu da App Store'dan indirilebilir durumda.

Uygulama, Microsoft Copilot'a (eski adıyla Bing Chat) erişmenizi sağlıyor ve OpenAI'in ChatGPT mobil uygulamasına benzer şekilde çalışıyor.

Microsoft Copilot ile Neler Yapabilirsiniz?

Microsoft Copilot, soru sormanıza, e-posta taslağı hazırlamanıza ve metin özetlemenize izin vermenin yanı sıra, metinden görüntü oluşturmaya olanak tanıyan DALL-E3 entegrasyonu sayesinde görüntüler de oluşturmanız mümkün.

Ayrıca ChatGPT'nin GPT-3.5 çalıştıran ücretsiz sürümünün aksine Copilot, OpenAI'in en yeni büyük dil modeli (LLM) olan GPT-4'e abonelik için ödeme yapmanıza gerek kalmadan erişmenizi sağlıyor.

Microsoft'un Bing Chat'i Copilot olarak yeniden markalaştırmasıyla birlikte şirket, ChatGPT'ye benzer bağımsız bir deneyim sunmaya doğru ilerliyor. Android ve Apple cihazlarda uygulamaların kullanıma sunulmasının yanı sıra Microsoft, Copilot için Bing'den ayrı bir web deneyimi de oluşturdu.

Peki siz Microsoft Copilot'u denediniz mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.