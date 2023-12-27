Microsoft Copilot Kullanıma Sunuldu: GPT-4 Artık Mobilde Ücretsiz!

Microsoft, Windows 11 için Eylül ayında Cortana'nın yerine yapay zekâ destekli yeni asistanı Copilot'u tanıtmıştı. Geçtiğimiz ay ise şirket, OpenAI'nin GPT-4 Turbo'sunu Copilot'a entegre etti ve şimdi Copilot, Android kullanıcıları için kullanılabilir durumda.

Android telefonlar için uygulama olarak edinebilen Copilot Yapay Zekâ Destekli Sohbet Asistanı, temel metin girdilerinden görsel içerik üretirken hızlı ve doğru yanıtlar sağlıyor.

Microsoft Copilot Uygulaması Android'de Ücretsiz

Google Play Store'dan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Copilot, e-posta taslakları hazırlamanıza, hikâyeler oluşturmanıza, dil çevirisi yapmanıza, redaksiyon yapmanıza, seyahat güzergâhları planlamanıza ve aklınıza gelebilecek birçok şeyi sorup cevap almanıza olanak tanıyor.

Android sürümü artık erişilebilir olsa da Microsoft iOS sürümü için planlarını resmî olarak doğrulamadı. İlk söylentiler, iOS sürümünün 2024 yılında kullanıma sunulacağı yönünde.

Microsoft'un bu atılımla birlikte yapay zekâ mobil uygulama sektörüne girmesi, Copilot'un çok yönlü bir araca dönüşümünü de ön plana çıkarıyor.

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