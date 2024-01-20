Microsoft Copilot, Öğrenci ve Öğretmenlerin Kullanımına Sunuluyor!

Microsoft Education, Microsoft 365 için genişletilmiş bir Copilot, Loop adlı bir iş birliği uygulaması ve yapay zekâ destekli bir Reading Coach (Okuma Koçu) da dâhil olmak üzere okullar için yeni yapay zekâ araçlarını tanıttı. Bu araçlar öğrenciler için öğrenme deneyimlerini iyileştirmeyi amaçlıyor.

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren, ücretsiz Microsoft hizmetlerini kullanan öğrenciler ve öğretmenler de dâhil olmak üzere daha fazla kişi Copilot'u kullanabilecek.

Hong Kong Üniversitesi ve Manchester Üniversitesi gibi kurumlar şimdiden Copilot'u kullanmaya başlayan ilk öğretim yerleri oldu. Microsoft ayrıca farklı okulların Copilot'u edinmesini de kolaylaştırıyor.

Microsoft Copilot Eğitimde Kullanılmaya Başlanıyor

Yapay zekâ destekli bir uygulama olan Loop, Mart 2024'ten itibaren Microsoft 365 planlarının bir parçası olacak.

Reading Coach, insanların daha iyi okuma gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için üretken yapay zekâ kullanan bir araç olarak dikkat çekiyor. Her kişinin seviyesine göre ayarlanabilen araç, dinamik hikâye oluşturma sağlıyor ve kişinin ne kadar iyi okuduğuna dair geri bildirim veriyor.

Eğitim için Microsoft Teams ve Microsoft Reflect kullanan öğretmenler de yeni yapay zekâ özelliklerine sahip olacak. Bu yılın sonlarına doğru gelecek olan bu özellikler, öğretmenlerin zamandan tasarruf etmelerine ve her öğrenciye uygun bir şekilde eğitim vermelerine yardımcı olacak.

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