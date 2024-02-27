Microsoft Copilot Artık Telefonunuzun Varsayılan Asistanı Olabilir!

Microsoft Copilot'un beta sürümünde yapılan son güncelleme, yapay zekâ asistanını Android telefonunuzun tercih ettiğiniz dijital asistan olarak Google Asistan veya Bixby'nin yerine koymanıza olanak tanıyor.

Android işletim sistemi kullanıcıları yalnızca Google Asistan'ı varsayılan dijital yardımcı olarak kullanabilmeleriyle kısıtlamıyor. Hatta Samsung cihaz kullanıyorsanız Google'ın seçimi ile Bixby ve hatta Amazon veya DuckDuckGo arasında seçim yapabiliyordunuz. Şimdi bu seçenekler arasında Microsoft Copilot da katılıyor.

Telefonlarda giderek popülerleşen Microsoft Copilot, DALL-E'nin son çalışmasıyla desteklenen olağanüstü bir görüntü oluşturma aracına bile sahip. Yalnızca bir telefon uygulamasından görüntü oluşturabiliyor olmak kullanıcıların da büyük övgüsünü kazanmıştı.

Copilot Artık Gerçek Bir Google Asistan Rakibi

İlk olarak Mishaal Rahman tarafından tespit edilen yeni bir beta derlemesinde Microsoft Copilot, telefonunuzdaki mevcut dijital asistanlar listesinde artık yer alıyor. Varsayılan asistan olarak Microsoft Copilot seçildikten sonra güç düğmesine basılı tutarak ya da bazı durumlarda telefonun alt köşesinden yukarı kaydırma hareketi gerçekleştirerek Microsoft Copilot'a erişilebiliyor.

Elbette mevcut hâliyle kısayol üzerinde biraz daha çalışılması gerekiyor. Kullanıcılar kısayolun açtığı sohbet penceresiyle ilgili bazı şikâyetlerini dile getirse de geliştiricilerin uygulama üzerindeki çalışmalarını sürdürdüğünü belirtelim.

Copilot'un Android dijital asistanlar listesine eklenmesi, yapay zekâ uygulamasını gerçek bir Google Asistan rakibi olarak konumlandırıyor.

Peki siz telefonunuzda asistan kullanacak olsaydınız hangi yapay zekâyı tercih ederdiniz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.