Sistemler Çöküyor: Microsoft'ta Dünya Genelinde Tüm Sektörleri Etkileyen Windows Arızası!

Teknoloji denince akla ilk gelen isimlerden Microsoft, bugün tüm dünyayı etkileyen önemli bir sorunla karşı karşıya. Gelen son bilgiler, güvenlik sağlayıcısı CrowdStrike'ın yapmış olduğu bir güncelleme nedeniyle tüm dünyada önemli bir Windows arızasının yaşanmasına neden olduğunu gösteriyor.

CrowdStrike Güncellemesi Dünya Genelinde Windows'ta Mavi Ekran Hatasına Neden Oldu

Bugün sabah saatlerinde dünya genelinde Windows çalıştıran yüz binlerce makine, açılışta Mavi Ekran (BSOD) sorunuyla karşı karşıya kaldı. Bu, bankaları, havayollarını, TV yayıncılarını, süpermarketleri ve dünya çapındaki Windows kullanan tüm işletmeleri olumsuz etkilerken, bu hatanın sorumlusunun CrowdStrike tarafından yapılan güncelleme olduğu ortaya çıktı.

Siber güvenlik firması CrowdStrike'ın söz konusu güncellemeyi geri aldığı belirtilse de halihazırda hatadan etkilenmiş olan Windows cihazlarındaki sorunun devam ettiği ifade ediliyor. Bu hatanın ülkemizdeki birçok şirketi de doğrudan etkilediğini ve an itibariyle hizmet alamayan vatandaşların bilgilendirildiğini belirtelim.

Değerli Müşterilerimiz,

Kullandığımız global yazılım sisteminin dünya genelinde yaşadığı teknik aksaklık nedeniyle ülkemizde de birçok kurumu etkileyen kesintiler yaşanmaktadır. Bankamız, söz konusu aksaklığın giderilmesi ve tüm kanallarımızın en kısa sürede hizmete açılması için… — DenizBank (@DenizBank) July 19, 2024

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