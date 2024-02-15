Microsoft'un Diğer Konsollara Gelecek Dört Özel Oyunu Belli Oldu!

Microsoft, dört birinci parti Xbox oyununun diğer konsollara geleceğini resmî olarak duyurdu.

Geçtiğimiz dakikalarda yayınlanan Xbox İş Güncellemesi Video Podcast'i sırasında Xbox Başkanı Phil Spencer, şirketin Nintendo Switch ve PlayStation 5 gibi rakip platformlara belirli oyunları getireceğini duyurdu.

Hangi Özel Oyunlar Diğer Konsollara Geliyor?

Phil Spencer oyunların adını vermek istemediğini fakat bu dört oyunun Starfield ve Indiana Jones olmadığını söyledi. Bahsi geçen oyunların geliştiricilerinin gelecek süreçte açıklama yapacağını söyleyen Phil Spencer konuyu burada noktalamıştı.

The Verge ise bahsi geçen dört oyunun hangi oyunlar olduğunu açıkladı. Buna göre Hi-Fi Rush ve Pentiment diğer konsollara gelecek ilk iki oyun olacak, ardından Sea of Thieves ve Grounded gelecek. Bu oyunlar hem PlayStation 5 hem de Nintendo Switch için piyasaya sürülecek.

Phil Spencer podcast sırasında "Önümüzdeki beş veya on yıl içinde tek bir donanıma özel oyunların, oyun endüstrisinin giderek daha küçük bir parçası olacağına dair temel bir inancım var." dedi.

Phil Spencer son olarak her oyunun diğer konsollara gelmeyeceğini de sözlerine ekledi. Kararların Xbox ve geliştiriciler için neyin mantıklı olduğuna bağlı olduğunu söyledi.