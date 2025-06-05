Microsoft Dolandırıldı! Yapay Zeka Dediler İnsan Çıktı

Yapay zeka alanında yaşanan gelişmeler ile birlikte şirketler bu alanlara yatırım yapmaya ve işleri büyütme noktasındaki hedeflerini ileriye taşımaya devam ediyor. Bu kapsamda Microsoft büyük bir bütçesini yapay zeka yatırımlarına ayırmış durumda. Ancak yatırım yapılan bir şirketin onları dolandırdığı ortaya çıktı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Natasha Yapay Zeka Değil Gerçek Biriymiş!

İngiltere merkezli Builder.ai Natasha adını verdiği sistemle kullanıcıların yazılım geliştirme ihtiyaçlarını otomatik olarak karşılayabildiğini öne sürüyordu. Şirketin tanıtımlarında bu sistemin yapay zekâ tarafından yönlendirildiği ve tüm sürecin otomasyonla gerçekleştiği belirtilmişti. Ancak ortaya çıkan yeni bilgilere göre Natasha olarak sunulan platformun arkasında Hindistan’da çalışan yaklaşık 700 kişilik bir mühendis kadrosu yer alıyordu.

Bu durum yatırımcıların büyük kısmının teknolojiye değil insan gücüne dayalı bir hizmete yatırım yaptığı anlamına geliyor. Microsoft’un yanı sıra Katar Yatırım Otoritesi gibi kuruluşların da desteklediği Builder.ai bu yapısıyla 1,5 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaşmıştı. Beklenen gelir sağlanamadı şirket iflas sürecine girdi 2024 yılı için yatırımcılara 220 milyon dolar gelir hedefi sunan şirket gerçekte yalnızca 50 milyon dolarlık bir gelir elde edebildi.

Bu fark tahmin edilen gelirlerin yaklaşık üç katı oranında şişirildiğini ortaya koydu. Şirketin kurucusu ve CEO’su Sachin Dev Duggal görevinden ayrılırken yerini Manpreet Ratia aldı. İflas süreciyle birlikte yaklaşık 1000 çalışan da işten çıkarıldı. Yatırımcılara ciddi kayıplar yaşattı Builder.ai’ın yaşadığı bu çöküş özellikle büyük ölçekli yatırımcılar için ciddi finansal kayıplar anlamına geliyor.

Microsoft’un tek başına yaptığı yatırımın 455 milyon doları bulduğu belirtiliyor. Şirketin çöküşü yapay zekâ alanında sunulan teknolojilerin ve yatırım fırsatlarının daha dikkatli incelenmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Bu gelişmeyle birlikte yapay zekâ kavramı etrafında oluşan heyecanın zaman zaman teknolojiyle ilgisi olmayan sistemlerin de pazarlanmasına yol açtığı görülüyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...