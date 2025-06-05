Tek Tuşla Yarım Milyon Ceza! Yapay Zekalı Radar Affetmiyor!

Trafik kuralları herkesin uymak zorunda olduğu, toplum ve yaşam için belirlenmiş önemli kanunlardır. Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Trafik ekipleri radar sistemlerini sıkça kullanarak kurallara uymayan kullanıcılara ceza kesmektedir. Ancak burada yeni kullanılmaya başlanan yapay zeka destekli yeni radar teknolojisiyle birlikte artık hiçbir kullanıcı gözden kaçmıyor. Düzce'de ilk kez kullanılan yapay zeka destekli radar cihazı tek günde yarım milyon TL ceza kesti. İşte detaylar...

Tek Seferde Yarım Milyon TL Ceza! Kuralsız Şoförlere Göz Açtırmıyor!

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Bölge Trafik Denetleme ekipleri bayram tatili süresince artan trafik yoğunluğunu kontrol altına almak için gelişmiş radar sistemlerinden yararlanıyor. Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde geliştirilen ve yerli firma Radarsan tarafından üretilen Trafidar isimli yeni nesil radar cihazı D-100 kara yolunun farklı noktalarında aktif hale getirildi.

Trafidar operatör ihtiyacı olmadan çalışabilen yapay zeka tabanlı bir sistem olarak öne çıkıyor. Plaka tanıma teknolojisi sayesinde araç türünü analiz eden sistem hız sınırını taşıt sınıfına göre belirliyor. Toplamda altı şeridi aynı anda tarayabilen radar motosikletlerden otomobillere kadar her aracı saniyeler içinde analiz ederek olası ihlalleri tespit ediyor.

Bayramın ilk 5 gününde hız sınırını aşan 224 araca toplam 526 bin 645 TL para cezası kesildi. Trafidar ihlalde bulunan araçlara ait üç farklı fotoğrafı kaydederek ceza sürecini otomatik olarak başlatıyor ve tüm işlemi dijital olarak tamamlıyor. Yeni nesil Trafidar sistemleri sadece hız ihlallerini değil sigortasız, muayenesiz, arama kaydı olan ya da terör tanımlı araçları da anlık olarak tespit edebiliyor.

Saatte 750 aracı denetleyebilen sistem böylece hem trafik güvenliğini artırıyor hem de manuel denetim ihtiyacını azaltıyor. Uzmanlar Trafidar gibi yerli teknolojilerin ülke genelinde yaygınlaşmasıyla birlikte trafik denetimlerinde daha hızlı ve etkin sonuçlar alınacağını belirtiyor. Sistemin kısa süre içinde diğer yoğun güzergahlarda da kullanılmaya başlanması bekleniyor.

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