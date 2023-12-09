Microsoft, Edge Copilot'u Tanıtırken Yalan mı Söyledi? Kullanıcılar Tepkili!

Microsoft'un Edge Copilot yapay zekâsı, Edge tarayıcısındaki videoların metin özetlerini oluşturmasına olanak tanıyan yeni bir özelliğe sahip ancak bu özelliğin önceden işlenmiş videolara veya alt yazılı olanlara bağlı olarak sınırlı şekilde çalışabildiği ortaya çıktı.

Yapay zekânın bir videoyu özetleyebilmesi için videoların önceden işlenmesi ya da alt yazı içermesi gerekiyor; aksi takdirde özellik çalışmıyor.

Edge Copilot, Videolarda Yalnızca Alt Yazı Varsa Özetleyebiliyor

Bu da esasen, Edge Copilot'un doğrudan videoları değil, metin transkriptlerini özetlediğini gösteriyor. Hâlihazırda YouTube'ta alt yazısı bulunan bir videonun özetini almak için pek çok eklenti bulunduğu göz önüne alındığında Edge Copilot tam olarak bekleneni veremiyor gibi görünüyor.

Bu gelişme, tasarımcı Pietro Schirano'nun Edge Copilot'un GTA VI fragmanıyla ilgili bir YouTube videosunu özetlediği bir ekran kaydını paylaşmasıyla dikkat çekti. Copilot bu örnekte etkili görünse de önceden işlenmiş veya alt yazılı videolara dayanıyor.

Edge Copilot, Microsoft'un Google ile girdiği üretken yapay zekâ rekabetindeki çabalarının bir parçası. Kısa bir süre önce Google, Bard sohbet botunun video içeriğini özetlemesi ve belirli bilgiler sağlaması için dil modelinde yükseltmeye gitti.

Reddit'teki kullanıcılar, Microsoft'u Edge Copilot yapay zekâsı hakkında dürüst olmadığı gerekçesiyle eleştirirken, her geçen gün yapay zekâ alanında şirketler arasındaki rekabet kızışıyor.

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