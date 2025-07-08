Kimsenin Kullanmadığı İnternet Tarayıcısı Bu Özelliğiyle Chrome'u Kovalıyor

Edge tarayıcısı, Microsoft tarafından geliştirilen yeni WebUI 2.0 mimarisine geçiş yaptı. Bu sayede çok daha hızlı ve kullanıcı dostu bir hale büründü. Kullanıcılar 400 milisaniyeden uzun tepkimelerle karşı karşıya kalmaktan şikayetçi olmuştu. Microsoft, bu memnuniyetsizliği giderdiğini duyurdu.

Microsoft'un blog yazısındaki bilgilere göre Edge, bir web sitesindeki arayüz parçalarını ve göze görünen her türlü detayı 300 milisaniyeden daha hızlı bir şekilde ekrana getiriyor. Önümüzdeki aylarda ise Yazdırma Önizleme ve Eklentiler gibi özelliklerde ek performans artışları planlanıyor. Yeni mimari sayesinde kod paketleri artık daha küçük olduğundan reaksiyon süresi düşürülmüş durumda. Bu adımla; tarayıcı kullanımında açık ara önde olan Chrome'un sahip olduğu özelliklerden bir tanesini daha edinmiş oldu.

Google Chrome Ezici Bir Üstünlükle Önde

Microsoft Edge'in hızlı yükleme yapmasını sağlayan sisteme First Contentful Paint (FCP) adı veriliyor. Bu sistem, 2017 yılında Google Chrome için tanımlanmıştı. FCP'yi sayfa yükleme hızıyla karıştırmamak gerekiyor. Sistem, kullanıcı bir siteye giriş yaptığı anda ilk görsel ve metin ögelerinin ortaya çıkma süresini temsil ediyor, yani yükleme süresiyle bir alakası yok.

Microsoft, 8 yıl sonra nihayet bu desteği tarayıcısına aktarmayı başardı ama tarayıcı tercihleri tablosuna bakıldığında halen Chrome'un çok gerisinde olduğu da bir gerçek. Sadece Edge de değil; Opera, Firefox, Safari ve Samsung Internet gibi diğer tarayıcılar da Chrome'un gölgesi altında eziliyor. 2025'in en çok kullanılan tarayıcıları araştırmasına göre kullanım oranları şöyle:

Chrome : %68.38

: %68.38 Safari : %17.09

: %17.09 Edge : %4.92

: %4.92 Firefox ​: %2.46

​: %2.46 Samsung Internet ​: %2.23

​: %2.23 Diğer Tarayıcılar​: %2.91

Listeden de görüldüğü gibi Edge'in Chrome tarayıcısına yetişmek için daha çok çalışması gerekecek. Microsoft, konuya ilişkin çalışmalarına ağırlık veriyor ve ayarlar menüsü, bölünmüş ekran özelliği ve "Sesli Oku" gibi 13 farklı işlevde benzer hız iyileştirmeleri yapıyor. İki tarayıcının kullanım alanları da aslında farklı. Örneğin, Microsoft Edge daha çok iş insanları tarafından tercih ediliyor. Chrome ise günlük her türlü ihtiyacını görmek isteyen için ideal bir tarayıcı.