Chrome'un Liderliğine Dayanamadı: Popüler Tarayıcı Veda Ediyor

Microsoft, artık "eski sınıf" kabul edilen Windows 10 işletim sisteminin fişini 14 Ekim 2025 tarihinde çekiyor. Söz konusu tarihten sonra Windows 10 kullanıcılarına güncelleme desteği sağlanmayacak. Sadece Microsoft da değil; artık diğer teknoloji devleri de bu eski işletim sisteminden elini eteğini çekmeye başladı.

Örneğin Nvidia, Windows 10 tabanlı sistemlere sürücü desteği vermeyeceğini yakın zamanda duyurmuştu. Diğer taraftan Dell, Windows 10 desteğinin kesildiğine dair duyurusundan sonra Windows 11 tabanlı bilgisayarlarına geçiş yapmaları için kullanıcıları teşvik etmeye başlamıştı. Microsoft da bu doğrultuda pek çok ürününün fişini çekiyor. Şimdi ise sıra Microsoft Edge adlı web tarayıcısına geldi.

Microsoft Edge Tarayıcısı 3 Sene Daha Güncelleme Alacak

Windows 10 tabanlı her türlü uygulama, resmi Microsoft desteğinden mahrum kalacak. İnternet tarayıcısı Microsoft Edge de onlardan biri. Ancak Microsoft, kullanıcılarına bir jest yaptı ve ürünün fişini aniden çekmek yerine ekstradan üç senelik bir zaman dilimi sundu. Buna göre Edge ve WebView2 Runtime, Windows 10'da en az Ekim 2028'e kadar güncelleme almaya devam edecek.

Önceki açıklamalarda, Edge ve WebView2'nin güncellemeleri için kullanıcıların ücretli Genişletilmiş Güvenlik Güncelleştirmeleri (ESU) programına katılmaları gerektiği, aksi takdirde güncelleme alamayacakları bildirilmişti. Ancak bu zorunluluk da kaldırıldı. ESU programının; Windows 10'un desteği sona erdikten sonra işletim sistemine üç yıla kadar güvenlik yaması almanızı sağlayan bir hizmet olduğunu hatırlatalım.

Tarayıcı Pazarının Lideri Google Chrome

Tüm Google ekosistemi ile kusursuz iletişim sağlayan Google Chrome tarayıcısı, diğer tarayıcılara açık ara fark atmasıyla biliniyor. Bu durum yıllardır böyle. Microsoft, Google Chrome ile rekabetin anlamsız olduğunu bilmesine rağmen, kullanıcılarını mağdur bırakmamak adına ek güncelleme desteği sağlayarak tebrik topladı. Microsoft Edge'in tarayıcı pazarına etkisi %5 oranında. En çok kullanılan internet tarayıcıları şöyle: