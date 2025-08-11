Bir Oyuncu, Popüler Oyunda 1.3 Milyon TL Harcadı [Video]

Bir oyuncu, en çok sevilen oyunlardan biri olan NBA 2K25'te yalnızca beş ayda toplamda 32 bin 831 dolar (1 milyon 302 bin 288 TL) harcadı. Bu harcamaları gösteren video sosyal medya üzerinden paylaşıldıktan kısa süre içerisinde viral oldu.

NBA 2K25'te Harcanan Para Dudak Uçuklattı

2KOG isimli YouTube kanalına sahip olan bir oyuncu, PlayStation mağazasındaki satın alma geçmişini gösteren bir video paylaştı. Paylaşılan videoda oyucunun 31 Mart-5 Ağustos 2025 tarihleri arasında yani beş aylık süreçte NBA 2K25 için 32.831 dolar harcadığı ortaya çıktı.

Videoya baktığımızda harcamaların neredeyse tamamının Virtual Currency Pack isimli paket için olduğunu görüyoruz. Basketbol oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden NBA 2K25'te en pahalı paketin ücretinin 160,48 dolar (6.533 TL) olduğu belritildi.

This man spent $32,000 on NBA 2K25.... pic.twitter.com/Ye3OjnUYrt — Troydan (@Troydan) August 8, 2025

NBA 2K25'te oyun içi satın alınabilecek çeşitli paketler bulunuyor. Bu paketler genellikle oyunun sanal para birimi olan Virtual Currency (VC) içeriyor. Oyuncular, gerçek para karşılığında bu VC paketlerini satın alarak oyun içinde harcamalar yapabiliyor.

Oyuncular, MyTEAM modunda kart paketleri açmak için VC kullanabiliyor. Bu paketlerden çıkan oyuncu kartlaryıla takımlarını güçlendirebiliyor. Karakterin kıyafetini, ayakkabını ve diğer aksesuarlarını satın almak için de VC kullanılabiliyor. Sanal para birimiyle ayrıca MyCareer gibi modlarda karakter yetenekleri daha hızlı geliştirilebiliyor.

NBA 2K25 Fragmanı

NBA 2K25 Türkiye Fiyatı

PC Fiyatı: 79,99 dolar (3.256 TL)

79,99 dolar (3.256 TL) Xbox Fiyatı: 2.900 TL

2.900 TL PlayStation Fiyatı: 2.900 TL

NBA 2K26 Ne Zaman Çıkacak?

Çok sayıda oyuncu tarafından uzun süredir merakla beklenen NBA 2K26 5 Eylül 2025 tarihinde PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için satışa sunulacak.