Microsoft Edge Artık Gizlice Diğer Tarayıcılardan Veri Çekemeyecek!

Kısa bir süre önce Microsoft Edge'in, son Windows güncellemelerinin ardından Google Chrome ve diğer tarayıcılardan veri aldığı tespit edilmişti, üstelik bu durum Edge'e izin vermeseniz bile gerçekleşiyordu. Şimdi ise bu hatanın giderildiği düşünülüyor.

Son birkaç yıldır Microsoft'un Edge tarayıcısı, kullandığınız takdirde Edge'i güncel tutmak için diğer tarayıcılardan (Chrome öncelikli) veri çekme desteğine sahipti. Bu özellik, Windows güncellemelerinin bunu yapmak için izninizi almaya çalışan kapatılamayan bir istem göstermesiyle birlikte son zamanlarda oldukça agresif bir şekilde kullanılmaya başlanmıştı.

Microsoft, Bahsi Geçen 'Hatayı' Giderdi

Elbette bu durum birçok farklı teori ve suçlamaya da yol açtı. Birçok kesim Edge'in Chrome'dan veri kopyalamasının nedeninin güncelleme hatası gibi durumlardan ziyade kasti olarak yapıldığında hemfikirdi.

Edge'deki bir hata bazı kullanıcılar için bu özelliği izinleri olmadan etkinleştiriyor ve bu da Edge'in bu verileri nasıl elde ettiği konusunda birçok karışıklığa yol açıyordu. Edge'in en son kararlı sürümü için yakın zamanda yayınlanan bir değişiklik günlüğünde Microsoft bu sorunun giderildiğini söylüyor.

Yani Microsoft'un iddiasına göre artık Microsoft Edge, Google Chrome ve diğer tarayıcılardan tarayıcı verilerini yalnızca siz izin verdiğinizde alabilecek. Bu, Microsoft'un bu izni almaya çalışırken artık farklı yollara başvurmayacağı ve doğrudan manuel olarak izin vermeniz gerekeceği anlamına geliyor.

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