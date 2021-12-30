Microsoft Edge Oyunlar Paneline Sahip Olacak

Microsoft Edge Oyunlar paneline kavuşacak. Kullanıcılar, tarayıcıda yer alan panel üzerinden çok sayıda oyuna erişim sağlayabilecek. Oyunların oynanabilmesi için indirme işleminin gerçekleştirilmesine gerek kalmayacak. Şu anda test aşamasında olan yeni özelliğe ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

Microsoft Edge, Oyunlar Paneli ile Deneyimi İyileştirecek

Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi Microsoft, internet kullanıcılarının Chrome, Firefox gibi tarayıcılar yerine Edge tarayıcısını kullanması için uzun bir süredir birtakım adımlar atıyor. Şirket bu kez Oyunlar paneli üzerinde çalışıyor.

Edge tarayıcısının beta sürümüne yeni bir panel eklendi. Oyunlar olarak isimlendirilen bu panel, şu anda yalnızca sınırlı sayıda kullanıcı tarafından kullanılabiliyor. Oyuncuların keyifli vakit geçirmesine olanak tanıyan panel, varsayılan olarak kapalıdır.

Yalnızca Edge Canary'nin en son sürümünde yer alan Oyunlar panelini aktif hale getirmek için bazı işlemleri gerçekleştirmek gerekiyor. Beta sürüme sahip olan kullanıcıların aşağıda yer alan adımları uygulamalıdır.

İlk olarak bilgisayarınızda yüklü olan Edge tarayıcısını açın.

Tarayıcının ayarlar sayfasını görüntüleyin.

Görünüm kategorisine tıklayın.

"Oyunlar butonu" seçeneğini seçerek paneli aktif hale getirin.

Yukarıda yer alan adımları gerçekleştirdiğiniz takdirde adres çubuğunun sağ kısmında "Oyunlar" butonu göreceksiniz. Bu butona tıkladığınızda tarayıcının sağ tarafında bir panel açılacaktır. Panelde HTML5 oyunları yer alıyor.

Microsoft Edge'in beta sürümüne eklenen panelde Arcade, Microsoft Classics, Board & Card, Puzzle, Sports, Casual, Match 3 ve daha birçok kategori mevcut. Panelde mevcut Microsoft oyunlarını göreceksiniz. Solitaire, Sudoku, Mayın Tarlası, Mahjong ve daha pek çok oyun arasından seçim yapabilirsiniz.

Panelde yer alan oyunları oynayabilmek için herhangi bir indirme işlemi gerçekleştirmenize gerek yok çünkü bunlar HTML5 tabanlı yapımlardır. Bu sebepten ötürü yapımların bilgisayarın depolama alanına etkisi olmayacak. Oyunları doğrudan tarayıcı üzerinden oynayabileceksiniz. Buradaki tek sorun ise oyunların çalışabilmesi için internet bağlantısı gerekiyor.

Kullanıcıların Edge tarayıcısını kullanmasını sağlayabilecek yeni özelliğin tüm kullanıcıların kullanımına ne zaman sunulacağı bilinmiyor. Test aşaması sorunsuz bir şekilde tamamlandıktan sonra ilgi çeken özellik Edge'e eklenecektir.

Microsoft Edge Oyunlar özeliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yazılım devinin test ettiği panel ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.