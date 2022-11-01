Microsoft Edge'e Telefondan Dosya Aktarım Özelliği Geliyor

Özellikle herhangi bir iş yerinin ofisinde çalışıyorsanız dosya paylaşımı en çok yaptığınız şeylerden biridir. Artık Microsoft Edge Canary'nin yeni "Drop" özelliği ile bilgisayarınızdan Android telefonunuza kolayca dosya gönderip alabileceksiniz.

Chrome gibi Microsoft Edge'in Chromium tabanlı tarayıcısında, geniş bir kitle için canlı yayınlamadan önce üzerinde çalışılması gereken tüm yeni özellikler için beta sürümü ve test kanalı olan bir Canary kanalı bulunuyor. En son Edge Canary güncellemesi ile daha fazla kullanıcı için yeni bir özellik kullanıma sunuldu.

Özelliğe "Drop" adı veriliyor ve sağ üstteki artı simgesine basıp, özellik açık konuma getirilerek kenar çubuğuna yerleştirilebiliyor. Bu yeni özellik, Microsoft Edge'in dosya paylaşımını üstlenmesini sağlıyor. Bu kısımdan Android telefonunuzla çok kolay bir şekilde dosya alışverişi yapabiliyorsunuz.

Microsoft Edge'in Yeni Dosya Alışverişi Nasıl Çalışıyor?

Buradaki temel amaç, bu dosyaların Microsoft Edge'in dosya paylaşım işlevinin mobil sürümü aracılığıyla Edge'in yüklü olduğu herhangi bir cihazda görüntülenebilmesini sağlamak. Android'iniz üzerinden bu paylaşılan dosyaları Microsoft Edge'den alabilir ve indirebilirsiniz. Bu sistem sadece resimleri değil, pek çok dosya formatını destekliyor.

Masaüstündeyseniz dosyaları taşınması gereken yere hızlı bir şekilde sürüklemeniz yeterlidir. Gönderilen her şey OneDrive depolama planınıza gidecektir, bu nedenle Microsoft'un ücretsiz sürümünü kullanıyorsanız buna dikkat etmelisiniz.

Edge Canary'nin mobil sürümünde yeni Drop özelliği henüz geniş çapta kullanıma sunulmuş gibi görünmüyor ancak masaüstü sürümünde muhtemelen test edebilmeniz adına şu anda mevcut.