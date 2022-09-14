Microsoft Edge Fotoğraf Kalitesi Arttırma Özelliğine Kavuşuyor

Microsoft Edge fotoğraf kalitesi arttırma özelliğiyle gündeme geldi. Windows işletim sistemiyle beraber yüklü olarak gelen web tarayıcısına gelecek yeni özellik sayesinde kalitesiz görsellerin daha net görünmesi mümkün olacak.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi Microsoft, Edge tarayıcısı için yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Şirket, web tarayıcısına yeni işlevler entegre ederek kullanım deneyimini önemli ölçüde arttırmayı hedefliyor.

Microsoft Edge Fotoğraf Kalitesi Arttırma Özelliğiyle Fark Yaratacak

Yazılım devi, Microsoft Edge isimli internet tarayıcısı için heyecan verici yeni özelliğin duyurusunu gerçekleştirdi. Çoğu kullanıcı tarafından pek tercih edilmeyen web tarayıcısı, yeni özellik sayesinde görsellerin kalitesini iyileştirebilecek.

Edge için geliştirilen özellik, aslında bazı aksiyon filmlerinde gördüğümüz sahnelere benziyor. Birçok filmde yalnızca birkaç tık ile bulanık veya çözünürlüğü düşük fotoğrafların kalitesi önemli ölçüde arttırılır ve net hâle gelir.

Yeni özellik, tarayıcıda görüntülenen görsellerin kalitesini artırmak için Microsoft'un makine öğrenimi hizmetinden yararlanıyor. Makine öğrenimi modeli, daha iyi görünüm elde edebilmek için bir görüntünün rengi, ışığı ve kontrastı üzerinde çalışır fakat modelin henüz tam olarak mükemmel şekilde çalışmadığı belirtildi.

Özellikle PNG dosya formatına sahip olan görsellerle şu anda çok iyi bir şekilde çalışmıyor. ICCv4 renk profillerini de doğru şekilde karşılamıyor. Elbette makine öğrenimi modeli gelişmeye devam ediyor. İlerleyen zamanlarda bu konuda da mükemmel hâle gelecektir.

ABD merkezli yazılım devi, görüntü kalitesini dinamik olarak iyileştirebilmek için Microsoft Turing ekibi tarafından oluşturulan ve bulutta barındırılan Truing Image Super-Resolution modelini kullanıyor. Microsoft tarafından paylaşılan görseller, yeni özelliğin çoğu görselde başarılı şekilde çalıştığını gözler önüne seriyor.

Görüntü kalitesini iyileştiren özellik, Microsoft Edge tarayıcısının Stable, Dev ve Canary sürümlerinde az sayıda kullanıcı ile test ediliyor. Bu sürümlerden bir tanesini kullanıyorsanız adres çubuğuna Edge://flags yazıp Enter tuşuna basın. Arama kutucuğuna Enhance images in Microsoft Edge yazın. Eğer bu özellik sizde görünüyorsa etkinleştirebilirsiniz.

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