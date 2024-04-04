Microsoft, Oyunculara Fark Yaratan Bir Özellik Sunacak: İstedikleri Performansa Ulaşabilecekler!

Düzenli olarak Microsoft Edge hakkında bilgi toplayan ve ayrıntılarını X'de yayınlayan Leopeva64 isimli bir kullanıcı, Microsoft'un Edge için bir RAM Slider özelliği hazırladığını keşfetti.

Microsoft, RAM kaydırıcısıyla ilgili son gönderilerinde, kullanıcıların "RAM kontrolünün yalnızca oyun oynarken mi yoksa her zaman mı etkinleştirileceğini seçebileceklerini" belirtiyor. Bu da Microsoft’un Edge tarayıcısı için kullandığı RAM miktarını sınırlamanıza izin verecek yeni bir özellik üzerinde çalıştığının gösteriyor.

RAM Slider Ne Yarar Sağlıyor?

Bu kontrol, özellikle birçok oyuncunun yüksek performanslı cihazlara sahip olması nedeniyle bilgisayar oyunlarına büyük fayda sağlayacaktır. Çünkü RAM, oyun performansını artırmaya yardımcı olduğundan, detaylı bir ayar ile çok çeşitli oyunlar optimize edilebiliyor.

Ayrıca, bahsedilen tweette kullanıcıların RAM kullanımını 16 GB'a kadar ölçekleyebileceklerini de gösteriyor. Ancak düşük bir limit ayarlamanın tarayıcı hızını etkileyebileceği de belirtiliyor. Kullanıcılar ise bu özelliğe "Kaynak Kontrolleri" altındaki “Sistem ve Performans” aracılığıyla erişim sağlıyor.

Microsoft ise, bu RAM ayarı özelliğini kullanıcılar için ne zaman kullanıma sunulacağını resmi olarak onaylamadı.

Başka bir tweette İSE Leopeva64, "Canary sürümünde test edildiğini” belirtti. Dolayısıyla, RAM Slider hâlâ test aşamasındaysa resmi bir duyuru için henüz erken olabilir.