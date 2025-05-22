Microsoft’tan Filistin’e Şaşırtan Yasak! Tepkiler Çığ Gibi

Teknoloji dünyasında alışılmışın dışında bir gelişme yaşanıyor. Microsoft’un merkez ofislerinden sızan haberler, global şirketlerde ifade özgürlüğü ve sansür tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Öyle ki şirket, çalışanlarının “Filistin” ve “Gazze” kelimelerini içeren e-postalarını engellemeye başladı. Peki bunun sebebi ne? İşte detaylar!

Microsoft’ta “Filistin” ve “Gazze” Engeli!

Gelen bilgilere göre Microsoft, çalışanlarının “Filistin”, “Gazze” ve “soykırım” gibi kelimeleri içeren e-postalar göndermesini geçici olarak yasakladı. Bu kararın arkasında ise son dönemde artan politik tartışmalar yer alıyor.

Şirket içindeki protesto gruplarından biri olan “No Azure for Apartheid”, onlarca çalışanın bu kelimeleri kullandığı için e-posta gönderemediğini açıkladı. İddialara göre söz konusu kısıtlama, hem e-posta başlığında hem de metin içinde bu kelimeler geçtiğinde otomatik olarak devreye giriyor.

Microsoft yönetimi ise bu kısıtlamayı doğrulayarak amacın politik içerikli toplu mesajların yayılmasını önlemek olduğunu açıkladı. Şirket sözcüsü Frank Shaw, “Çalışmayla ilgisi olmayan konuların binlerce çalışana iletilmesi uygun değil. Bu tarz tartışmalar için isteğe bağlı ayrı forumlarımız mevcut" diyerek engeli savundu.

Diğer yandan Microsoft’un son dönemlerde İsrail hükümetiyle yaptığı bulut bilişim ve yapay zeka anlaşmaları da kısıtlama kararının arka planındaki tartışmaları daha da alevlendiriyor. Şirketin bu alandaki faaliyetleri, “No Azure for Apartheid” grubu tarafından sık sık eleştiriliyor ve protestolarla gündeme taşınıyor. Özellikle geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Microsoft Build 2025 etkinliğinde yaşanan üç ayrı protesto, bu gerilimin boyutunu gözler önüne serdi.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.