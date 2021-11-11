Microsoft, Forza Horizon 5 Tanıtımı İçin Gökyüzünden Araba Bıraktı (Video)

Microsoft, Forza Horizon 5 isimli video oyununu tanıtmak için gökyüzünden araba bıraktı. Helikopterden bırakılan araba, paraşüt yardımı ile yeryüzüne indi. Paylaşılan fragamna ilişkin merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Microsoft, Forza Horizon 5 İçin İlginç Bir Tanıtım Gerçekleştirdi

Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi Microsoft, geçtiğimiz günlerde Forza Horizon serisinin yeni oyununu satışa sundu. Şirket, Forza Horizon 5 isimli yeni yarış oyunu için oldukça ilginç bir tanıtım yaptı.

Yazılım devi Microsoft, yarış oyununda yer alan bir arabayı gökyüzünden bıraktı. Helikopterden bırakılan araba, paraşüt yardımı ile yeryüzüne indi. Bir kişi, arabanın ardından gökyüzünden yeryüzüne doğru atladı. Yeryüzüne ulaşan kişi, arabanın arkasında yer alan kutunun içindeki fiziksel oyunları kontrol etti ve ardından arabaya bindi. Araba hareket ettiği esnada etrafa pembe renkli duman yayıldı.

XboxANZ isimli YouTube kanalı üzerinden yayımlanan 1 dakika 49 saniye uzunluğundaki videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Forza Horizon 5 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 15063.0 sürüm veya daha üzeri

İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 ya da Intel i5-4460

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 470 veya NVIDIA GTX 970

RAM: 8 GB

Depolama Alanı: 110 GB kullanılabilir alan

Paylaşılan sistem gereksinimlerine göre oyunu minimum ayarda oynayabilmek için AMD Radeon RX 470 veya NVIDIA GTX 970 ekran kartına sahip olması gerekecek. İşlemci tarafında ise AMD Ryzen 3 1200 ya da Intel i5-4460 isteniyor.

Forza Horizon 5 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 15063.0 sürüm veya daha üzeri

İşlemci: AMD Ryzen 5 1500X ya da Intel i5-8400

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 590 veya NVIDIA GTX 1070

RAM: 16 GB

Depolama Alanı: 110 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimlerine baktığımızda AMD Ryzen 5 1500X ya da Intel i5-8400 işlemcisinin istendiğini görüyoruz. Ekran kartı tarafında AMD Radeon RX 590 veya NVIDIA GTX 1070 isteniyor. RAM'in ise en az 16 GB olması gerekiyor.

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