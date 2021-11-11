95 TL Değerindeki Ücretsiz Epic Games Oyunu İndirmeye Sunuldu

Ücretsiz Epic Games Oyunu erişime açıldı. Popüler dijital oyun mağazası üzerinden ücretsiz olan video oyununu belirtilen süre zarfına kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Şirket tarafından başlatılan kampanyaya dair tüm ayrıntılar haberimizde.

Ücretsiz Epic Games Oyunu Nasıl İndirilir?

Epic Games tarafından kısa süreliğine ücretsiz hale getirilen video oyununu indirmek için ilk olarak bilgisayarınızda yüklü olan Epic Games Store isimli programı açın.

Epic Games Store programı açıldıktan sonra üyeliğinize giriş yapın.

Ana sayfanın üst kısımda yer alan arama kısma oyunun ismini yazın ve ardından ücretsiz yapımın sayfasını görüntüleyin.

"Yükle" butonuna tıklayın. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra yeni bir sayfa açılacaktır.

Açılan sayfa üzerinden "Sipariş Ver" butonuna tıklayın. Bu işlemlerin ardından video oyunu kütüphananize eklenecektir. Kütüphaneyi açarak oyunu bilgisayarınıza indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

Ücretsiz oyun verme işini bir gelenek haline getiren Epic Games, Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure isimli oyunu kısa süreliğine ücretsiz yaptı. 95 TL değerindeki video oyununu 16 Kasım 2021 saat 19.00'a kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Gearbox Software ve Stray Kite Studios tarafından geliştirilen video oyununda kralice esir alındı ve bu nedenle krallık tehdit altında. Tehlikeli ormanlarda, ürkütücü gömütlerde ve dehşet verici kalelerde savaşarak krallığı kurtarmaya çalışıyoruz.

Fantastik ögelerin yer aldığı yapımda iskelet, ejderha ve golemler ile mücadele ediyoruz. Oyunda 6 adet karakter bulunuyor ve her karakterin kendisine has yeteneği mevcut. Oyuncuların keyifli vakir geçirmesine imkan tanıyan yapım, tek oyunculu ve co-op modlarına sahip.

Tiny Tina's Assault on Dragon Keep Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit

İşlemci: Intel i3 530 2.93 GHz / AMD Phenom II X4 805 2.5 GHz

RAM: 4 GB

Ekran Kartı: Nvidia Geforce GTX 780 3GB / AMD Radeon HD 7970 3GB

DirectX: Sürüm 11

Depolama Alanı: 15 GB kullanılabilir alan

Paylaşılan sistem gereksinimlerine göre oyunu minimum ayarda oynayabilmek için Nvidia Geforce GTX 780 3GB / AMD Radeon HD 7970 3GB ekran kartına sahip olmak gerekiyor. İşlemci tarafında ise Intel i3 530 2.93 GHz / AMD Phenom II X4 805 2.5 GHz isteniyor.