Microsoft Fotoğraflar Güncelleniyor: Arka Plan Değiştirme ve Logo Silme Geliyor!

Microsoft, Windows Insider kullanıcıları için Fotoğraflar uygulamasına güncelleme getiriyor. Bu sayede uygulamada birçok yeni özellik ve iyileştirme bulunacak. Örneğin, kullanıcılar görsellerin arka planını değiştirebilecek ve logo silebilecek.

Fotoğraf Düzenleme!

Microsoft Fotoğraflar uygulamasının yeni sürümünde fotoğraf düzenlemek çok daha eğlenceli hâle gelecek. Güncellemedeki yeniliklerden bir tanesi arka plan değiştirme silme özelliği. Kullanıcılar, arka plan fırçası ile fotoğrafların arka planını yok edebilecek.

Ayrıca arka planı tek tıkla bulanık biçime getirebilecekler. Bunların dışında logo silme işlemi de yapabilecekler. Örneğin bir fotoğrafın üzerinde bulunan logoları ve tasarım öğelerini izole edebilecekler.

Bu özellik daha önce Microsoft Paints uygulamasında yayınlanmıştı. Bu sebeple kullanıcıların aslında aşina olduğu özellik, Microsoft Fotoğraflar aracılığıyla da kullanılabilecek. Uygulamanın arayüznde birkaç küçük değişiklik de yapıldı.

Örneğin, daha önce ekranın üst kısmında bulunan yakınlaştırma ve tam ekran seçenekleri artık ekranın sağ alt tarafına taşındı. Ayrıca kullanıcılar için pratik olabilmesi adına slayt gösterilerini hızlı bir şekilde başlatabilecekleri bir seçenek de eklendi.

Peki siz güncelleme ile gelen özellikler hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı aşağıdaki bölümden bizimle paylaşabilirsiniz.