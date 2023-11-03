Microsoft'tan İlginç Hamle: Game Pass'i Çalışanlarına Artık Parayla Satacak!

Microsoft, 238.000 çalışanının çoğu için ücretsiz Xbox Game Pass Ultimate avantajını kaldırıyor ve pek çok çalışan bundan memnun değil.

Microsoft'un planlarını bilen kaynaklar The Verge'e şirketin bu hafta çalışanlarını bilgilendirmeye başladığını ve Ocak 2024'te daimi Microsoft çalışanları için ücretsiz Xbox Game Pass Ultimate avantajının artık kullanılamayacağını söyledi.

Microsoft çalışanları bundan böyle doğrudan mağazadan çalışan indirimiyle birlikte 12 aylık Xbox Game Pass Ultimate Aboneliği satın alabilecekler.

Phil Spencer Alınan Karardan Haberdar Olmadığını Belirtti

Bazı Microsoft çalışanları şirketin dâhili mesajlaşma platformunu kullanarak bu avantajın kaldırılmasına yönelik itirazlarını dile getirdiler. Çalışanların paylaşımları, Xbox şefi Phil Spencer'ın değişikliklerden haberdar olmadığını ve durumu incelediğini belirttiğine yönelik bir yanıt vermesine neden oldu.

Microsoft'un çalışanlara özel avantajının kaldırılması, Xbox Game Pass'in ilk kez fiyat artışına uğramasından aylar sonra gerçekleşti. Microsoft, ABD dışındaki çoğu pazarda Xbox Series X konsolu için fiyat artışlarının yanı sıra Xbox Game Pass Ultimate'ı aylık 14,99 dolardan 16,99 dolara yükseltmişti.

Peki siz Microsoft'un son dönemde aldığı kararlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.