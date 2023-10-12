Teknoloji devi Microsoft'un geçmişten kalan 28.9 milyar dolar vergi borcu olduğu ortaya çıktı. ABD Gelir İdaresi Başkanlığı (IRS) tarafından açıklanan vergi borcu tutarına Microsoft karşı geldi.

Şirket, vergilerini ödediğini açıklayarak hesaplamada hata olduğunu savundu ve konuyu mahkemeye taşıyacağını söyledi. Peki Microsoft'un vergi borcu ne zamandan kalma? İşte haberimizin devamı...

Faiziyle Birlikte Ödemesi İstendi!

ABD Gelir İdaresi Başkanlığı (IRS), Microsoft'un 2004-2013 yılları arasını kapsayan vergi borcunu faiziyle birlikte ödemesini istedi. Microsoft ise IRS’nin bu talebine karşı geldi ve borcun artık uygulamada olmayan politikalar yüzünden ortaya çıkarıldığını iddia etti.

Microsoft’un üst düzey yöneticileri arasında yer alan Daniel Goff, vergi borcunun hesaplamasında hata olduğunu ve şirketin ABD'deki yasalar kapsamında yaptığı diğer ödemelerinin yok sayıldığını düşünüyor.

Goff, vergi borcunun hesabı doğru bir şekilde yapılırsa miktarın 10 milyar dolara kadar düşeceğini ifade etti. Konuyu mahkemeye taşıyacağını söyleyen şirketten şöyle bir açıklama geldi:

"IRS kurallarına her zaman uyduğumuza ve ABD ile dünya genelinde ödememiz gereken vergileri eksiksiz olarak ödediğimize inanıyoruz. Şirket olarak 2004 yılından bu yana ABD'de 67 milyar dolardan fazla vergi ödedik."

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