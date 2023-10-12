Yapay Zekâ Microsoft'a Zarar Ettiriyor: Kazandığını Kaybediyor!

Bildiğiniz üzere son dönemlerde teknoloji dünyasında yapay zekâ fırtınası esiyor. Neredeyse her şirket mutlaka yapay zekâ destekli araçlardan faydalanmaya başladı. Ancak bunun bazı kötü yönleri de var.

Hazırlanan bir rapora göre yapay zekâ şirketlerin beklediği kadar kazanç elde ettirmiyor. Bu şirketlerden en öne çıkan isim ise Microsoft oldu. Teknoloji devi, yapay zekâ yüzünden kazancının neredeyse iki katını kaybediyor. İşte haberimizin devamı...

10 Dolarlık Hizmtinden 20 Dolar Kaybediyor!

Teknoloji şirketleri yapay zekâyı kullanmaya başladıklarında yeterince talep alabileceklerini hayal etmişti. Ancak görünen o ki kullanıcılar veya müşteriler, yapay zekâdan faydalansa bile ödeme yapma konusunda çekimser kalıyor.

Günlük finans ve haber gazetesi WSJ tarafından hazırlanan bir rapor, yapay zekânın Microsoft'a nasıl para kaybettirdiğini gözler önüne serdi. Rapora göre Microsoft’un OpenAI’ın yapay zekâ modellerini kullanarak oluşturduğu bir yazılım asistanı olan GitHub Copilot, şirketin kazancını geriye atıyor.

Microsoft'un GitHub Copilot hizmeti, aylık 10 dolarlık bir abonelik ücreti alıyor. Ancak şirket, her abonelikten aylık 20 dolar veya daha fazlasını kaybediyor. Bu da şirketi ciddi oranda zarara uğratıyor.

Elbette yapay zekâ teknolojisi bu tür zararlara sebep olsa da günümüz çağında gelişmeye ve yenilenmeye devam edecek. Teknoloji dünyası yapay zekâya yenik düşmeyecek şirketleri önde tutmaya devam edecek.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı aşağıdaki kutucuktan bizimle paylaşabilirsiniz.